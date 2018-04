Más de 2.000 firmas para exigir que el Gobierno encauce el río Adra

El Partido Socialista exige al Ejecutivo central que encauce el río Adra por enésima vez. Más de 2.000 firmas, presentadas ayer en la Subdelegación del Gobierno, avalan un nuevo intento de los socialistas por lograr que el proyecto sea incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

El senador del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha acompañado al Grupo Municipal Socialista durante su visita a la capital. Navas ha puesto de relieve que se trata de una obra considerada «de interés general y prioritario» por el Estado cuya ejecución urge asumir. «Hemos instado en numerosas ocasiones a que se acometa esta obra, por el interés de las personas, pero se nos ha negado», ha lamentado. La última ocasión fue a través de una iniciativa aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz. Pérez Navas ha aprovechado su intervención para acusar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de un «silencio cómplice» en cuanto a infraestructuras hídricas para Almería.

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE en Adra, Teresa Piqueras, ha puesto de manifiesto su desconfianza en las gestiones realizadas por el alcalde, Manuel Cortés, en Madrid. El primer edil ha visitado en dos ocasiones el Ministerio de Medio Ambiente y, según sus propias declaraciones, el encauzamiento del río Adra es una prioridad para el Gobierno de España. «Desde luego que los viajes no fueron para conseguir este proyecto para Adra puesto que no hay ni rastro del encauzamiento del río en el proyecto de Presupuestos Generales que ha presentado Montoro», ha apostillado. «Que nos explique si no fue a Madrid para mantener su sillón y para afianzar su posición como alcalde con el apoyo del concejal de Ciudadanos que le acompañó en dichos viajes», ha cuestionado.

Piqueras ha insistido en la necesidad de encauzar el río, relaciona las inundaciones de 2015 con la ausencia de este proyecto e insiste en que está en juego la «seguridad» y la «salud» de las personas. El Grupo Municipal Socialista de Adra volverá a elevar al pleno del 17 de abril una moción para instar al Gobierno a acometer estas obras en el río Adra. Además, los socialistas han añadido otras obras pendientes como la ampliación de la desaladora y la desalobradora.