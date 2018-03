Acoso escolar, la ‘mochila del dolor’ Estudiantes del IES Gaviota de Adra ponen de relieve los sentimientos con los que carga la víctima MARÍA TORRES ADRA Martes, 27 marzo 2018, 12:12

Cursa sus estudios en un instituto Educación Secundaria. Apenas tiene 14 años y acaba de iniciar la adolescencia, esa etapa inmadura donde la inocencia de la infancia se resiste a desaparecer. Encerrada en sí misma, prisionera de su propio terror, acude diariamente a clase con la huella de la humillación, la incomprensión, la pasividad y el aislamiento marcada en su frente. Es el peso que carga cada día en su mochila, un equipaje lleno de dolor que ha conseguido borrarle la sonrisa.

Así se desarrolla el día a día de la protagonista de una historia ficticia montada por los alumnos del ciclo formativo de Integración Social del IES Gaviota. Ella no tiene nombre, pero su problema sí. Se llama acoso escolar y su presencia en el aula es ya innegable. Uno de cada diez niños afirma ir con miedo a clase ante la posibilidad de sufrir acoso escolar, según Aldeas Infantiles, lo que evidencia una preocupación patente y latente de la comunidad educativa en su conjunto. Consciente de esta situación, Integración Social se puso manos a la obra y, lo que arrancó en forma de taller, ha derivado en una puesta escena cuyo mensaje ha calado entre el alumnado. Lo han bautizado como ‘Túnel del Terror’ y, a través de una voz en off, narra distintas escenas cotidianas a las que se enfrenta una víctima de acoso escolar. La protagonista deja de ser una chica sin problemas aparentes, llena de vitalidad, para convertirse en un ser torturado por sus propios compañeros. Las típicas bromas que se gastan en el aula saltan a los pasillos o al baño del instituto donde la burla se transforma en violencia, física o emocional, ante el desconocimiento de unos y la mirada cómplice de otros. En este contexto, el consejo que recibe de su familia, lejos de ayudar, carga más aún el peso de su mochila. Una sábana blanca cubre a la víctima en la última escena de una representación que culmina con una pregunta en el aire: ¿Y tú por qué no has hecho nada para cortarlo?. Es el interrogante de una puesta en escena con moraleja: «Todos somos responsables y todos podemos actuar para evitarlo».

Veinte alumnos acaban de concluir el ciclo formativo de grado superior de Integración Social en el IES Gaviota de Adra. Tras dos años de formación, actualmente realizan sus prácticas en centros de servicios sociales, de protección de menores o de diversidad funcional. Ejercen con profesionalidad como integradores sociales y han demostrado con creces que están sobradamente preparados para aterrizar en el mercado laboral.

Señales de alarma

Así resume la experiencia Natalia Rodríguez, una de las profesoras de Integración Social que ha abanderado la iniciativa junto con María Lirola. Divididos en pequeños grupos y a lo largo de dos jornadas, más de 300 alumnos del IES Gaviota han visitado este singular túnel. Han sido alumnos de 1º y 2º de ESO, donde se concentra el mayor porcentaje de riesgo. «Hemos intentado trabajar el acoso escolar desde lo racional y lo emocional, dando las claves para concienciar, detectar señales de alarma e intervenir, ya sean víctimas o espectadores», ha aclarado. De forma paralela, se ha aprovechado para completar la formación de los mediadores escolares de los tres institutos de Adra. «Actividades como esta sirven para que el mensaje llegue. Los posibles acosadores ven cómo sufre la víctima y a las víctimas les permite coger fuerza para hacerlo visible», ha apuntado.

Detectar un caso de acoso escolar no es fácil. Quienes lo sufren tienden a ocultarlo y ese es el principal problema al que se enfrenta la sociedad en general para combatir el acoso escolar, también denominado ‘bulling’. Arrancar la semana con dolores de barriga inesperados, reducir el rendimiento académico sin motivo aparente y manifestar cambios de humor bruscos pueden alertar de que algo no va bien. En descubrir que la broma roza la tortura para afrontarlo cuanto antes está la clave.