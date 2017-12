Adra carece de viviendas registradas legalmente para el alquiler vacacional No consta ningún inmueble en el Registro de Turismo de Andalucía, pese a ser obligatorio desde mayo de 2016 MARÍA TORRES ADRA Martes, 19 diciembre 2017, 18:01

La localidad de Adra no dispone de plazas de alojamiento en viviendas particulares de uso turístico o, si las hay, no están registradas correctamente. No consta ninguna vivienda de Adra en el Registro de Turismo de Andalucía, según ha confirmado a IDEAL el propio gobierno andaluz. Un requisito obligatorio e imprescindible, desde mayo de 2016, para alquilar un inmueble a turistas y visitantes.

Hasta la fecha, ningún abderitano ha solicitado la declaración responsable, primer paso público y gratuito para acceder a esta nueva fórmula de control sobre las viviendas que ofrecen un servicio de alojamiento habitual para el turismo y se promocionan como tal. Están exentas de la obligación de inscribirse en este registro las cesiones sin contraprestación económica y las viviendas contratadas durante más de dos meses continuados por una misma persona. En este último caso, se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. El resto, sin excepción, deben estar contempladas en el Registro de Turismo de Andalucía y disponer del código que así lo acredita. «Se consideran clandestinas las viviendas donde se preste el servicio de alojamiento sin que el titular haya prestado declaración responsable», advierten al respecto desde la Junta de Andalucía.

En proceso o clandestinas

Ante la ausencia de plazas de alojamiento hoteleras en el caso urbano, con un hotel cerrado a pie de playa desde hace un lustro, Adra suple esta carencia turística con el alquiler de casas o apartamentos.

El Ayuntamiento estima que existen alrededor de 2.000 viviendas no ocupadas o segunda residencias «de las que gran parte son destinadas al alquiler vacacional». En este sentido, la Junta de Andalucía matiza: «Que no estén en el registro no significa necesariamente que sean ilegales sino que pueden haber presentado su declaración responsable -y por tanto pueden ejercer esta actividad-, pero aún no hayan obtenido el número de registro porque estén aún inmersas en el trámite administrativo». No se descarta, en cualquier caso, que algunas viviendas de uso turístico estén operando «al margen de la legalidad» en el término municipal de Adra.

Requisitos

Disponer de licencia de ocupación, habitaciones con ventilación directa al exterior, muebles y enseres necesarios para habitarla, botiquín de primeros auxilios y refrigeración o calefacción son sólo algunos de los requisitos que se deben cumplir para solicitar el alta en el Registro de Turismo de Andalucía. Tener hojas de reclamaciones e información turística de la localidad donde se ubica el inmueble también es imprescindible. «Si tienes una vivienda que alquilas de forma habitual con fines turísticos, tienes la obligación de inscribirla gratuitamente», recuerdan desde la administración.