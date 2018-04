Cs, clave para liberar más de tres millones y financiar una decena de obras y servicios Se destinarán al EDUSI, a la Piscina Municipal, a caminos rurales y a programación cultural M. TORRES ADRA Lunes, 23 abril 2018, 12:12

El Ayuntamiento de Adra ha liberado una partida de más de tres millones de euros para financiar diferentes obras y servicios. El punto ha salido adelante en la última sesión plenaria gracias al apoyo de la edil Esther Gómez y de Cs. El único representante de la formación naranja, Pedro Peña, ha impuesto sus condiciones al equipo de gobierno del PP para lograr sacar adelante la inversión, que contempla 11 actuaciones.

Con un presupuesto municipal prorrogado desde el año 2015, los populares están obligados a realizar modificaciones de créditos para poder gobernar. Cuentan de antemano con el apoyo de la única concejala no adscrita de la corporación, que se ha comprometido a «no paralizar» el Ayuntamiento, pero no del resto. Consciente de que gobierna en minoría, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha hecho gala de su carácter «dialogante» para poder aprobar una modificación de créditos que incluye dos millones de euros para financiar con Europa los primeros proyectos del EDUSI, 150.000 euros para renovar el equipamiento de la Piscina Cubierta, 350.000 para ejecutar las actuaciones que contempla el Grupo de Acción Local de Pesca y 260.000 euros para arreglar caminos rurales. También incluye partidas para dar forma a la programación cultural, a la Relación de Puestos de Trabajo y a la auditoría de cuentas, entre otras actuaciones.

Valoraciones

El principal partido de la oposición ha votado en contra. Su portavoz, Teresa Piqueras, cuestiona la verdadera finalidad de estas partidas. «No seremos cómplices de unas cuentas que lo admiten todo. No vamos a dar un cheque en blanco», ha explicado. Plataforma Ciudadana Abderitana también ha dicho 'no'. Sugiere llevar los proyectos a pleno de forma «diferenciada» y consensuar las prioridades de forma previa «ante la importancia de la cantidad». En esta misma línea se ha manifestado Peña: «En algunas partidas estamos de acuerdo y en otras no tanto». En este sentido, la concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha aclarado que se realiza de forma conjunta para agilizar los trámites y reducir costes.

Con la oposición en contra, Cortés ha podido 'arañar' un voto para sacar adelante la liberación de tres millones y ha logrado 'convencer' a Cs para lograr su apoyo. «¿Cuáles no ven necesarias? (...) Díganmelo ustedes y las retiramos», ha sugerido. «Son actuaciones inminentes y debemos disponer de crédito presupuestario», ha subrayado. Tan solo Ciudadanos ha aprovechado el órdago del primer edil para exigir la retirada de la aportación municipal a los consorcios y condicionar su voto. Finalmente, el punto ha sido aprobado en un «ejercicio de coherencia», según el alcalde, que ha vuelto a criticar al PSOE por su «no sistemático» en su intento «entorpecer» la gestión municipal.