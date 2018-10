La depuradora de Guainos no es una prioridad para la Junta Asume la actuación, aunque sin fecha, y alega que se ha concedido preferencia a los núcleos de población de más de 300 habitantes MARÍA TORRES ADRA Martes, 30 octubre 2018, 16:28

La depuradora de Guainos no es una prioridad para la Junta de Andalucía. Así se lo ha trasladado a IDEAL la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Almería, que sí contempla construir esta infraestructura, pero 'sine die'. A pesar de la urgencia trasladada por el Ayuntamiento de Adra, la administración autonómica alega que se está concediendo preferencia a los núcleos de población de más de 300 habitantes y la barriada costera abderitana no supera los 250.

La depuración de aguas residuales es una asignatura pendiente en distintos municipios y compete a la Junta de Andalucía resolverlo. En el caso de Guainos, se trata de una reivindicación histórica que ha sido denunciada incluso en el Parlamento andaluz de la mano del Partido Popular. Es, además, una de las principales peticiones que el Consistorio plantea a la Junta y así se lo reiterado por enésima vez el alcalde, Manuel Cortés, en una reciente visita a Sevilla. Sin embargo, aunque no echa balones fuera y asume que afrontará esta estructura, el Gobierno andaluz prioriza en su calendario de actuaciones previstas.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación ejecutará dicha actuación con cargo a la recaudación del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés en la comunidad autónoma, según ha indicado a IDEAL. Aunque la actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, cuyo plazo máximo de ejecución se fechó para 2017, la Junta ha optado por asumir la obra antes de esta fecha y financiarla a través del canon del agua, como ya anunció el año pasado. No obstante, ni entonces ni ahora, la obra tiene fecha de ejecución. «La planificación hidrológica de la Consejería está priorizando aquellas actuaciones pendientes correspondientes a aglomeraciones urbanas con más de 300 habitantes equivalentes, condición que no se cumple en el núcleo de Guainos Bajos y es por tanto por lo que aún no se ha ejecutado», se justifica.

Rambla de las Cruces

Otra de las principales reivindicaciones que el Ayuntamiento de Adra ha planteado recientemente a la Junta de Andalucía ha sido la declaración de la Rambla de las Cruces como infraestructura de interés autonómico. Al respecto, desde el Gobierno andaluz se ha matizado que esta rambla no presenta un nivel extremo de riesgo. «En el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces aprobado por Decreto 189/2002, el nivel de riesgo considerado para la Rambla de Las Cruces es el nivel D, que es el menor valorado en el plan», han indicado. Aún así, se está estudiando la petición y se permanece a la espera de conocer una respuesta oficial. La Rambla de las Cruces fue el epicentro de las inundaciones que arrasaron con el centro de la localidad abderitanas en septiembre de 2015 durante el ecuador de sus fiestas patronales. Durante esta semana, operarios municipales se han encargado de retirar los residuos acumulados tras las últimas lluvias torrenciales que se han registrado el municipio.

Insistencia

La portavoz del equipo de Gobierno de Adra, Carmen B. López, ha lamentado públicamente que la Junta de Andalucía no contemple entre sus prioridades la construcción de una depuradora de aguas residuales en Guainos.

«Es una obra que venimos reclamando desde el equipo de Gobierno desde hace años y que el alcalde, Manuel Cortés, considera indispensable para los vecinos de las dos barriadas», ha declarado. López ha puesto el acento en que la Junta ha recaudado en Adra más de un millón de euros para obras de este tipo. «Seguiremos reclamando a la Junta que invierta en nuestras barriadas y que haga la depuradora para Guainos y La Alcazaba», ha asegurado.