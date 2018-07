Cs se descuelga de la moción sobre el río y su encauzamiento

El Ayuntamiento de Adra pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga la intención de encauzar el río Adra y avance en la ejecución del proyecto. PP, PSOE, Plataforma Abderitana y Esther Gómez se han dado la mano para presentar una moción conjunta para que el estudio no caiga en el olvido y se responda al «interés general». Ciudadanos ha optado por desligarse del texto con su abstención por no compartir el párrafo tres del escrito.

Según apuntó su único representante municipal, Pedro Peña, no es cierto que el alcalde hiciese las gestiones oportunas en Madrid «con el apoyo de la Corporación municipal» porque la corporación no estaba al tanto, salvo Peña, que sí acompañó personalmente al primer edil como muestra de su especial interés por este asunto. «Tras 45 años de espera, lo último que quieren los vecinos es que se les engañe», dijo. Sin embargo, el resto de los grupos políticos reivindicó el trabajo previo realizado para conseguir que el río Adra llegue a encauzarse. «La reivindicación ya se estaba haciendo antes de que Peña formase parte de esta Corporación», subrayó Teresa Piqueras, portavoz del PSOE, molesta por la intención del concejal de Cs de querer atribuirse el logro. «Esta concejal también ha luchado por el bien del pueblo. No estamos mintiendo», añadió Esther Gómez. «Cs ha puesto el río por encima de todo y a cambio de nada», replicó Pedro Peña. «Es cierto que usted asistió conmigo a Madrid, pero yo siento conmigo el apoyo de toda la corporación en un tema tan importante», matizó el alcalde, Manuel Cortés.

En su afán de conseguir la unanimidad en el punto, el primer edil sugirió modificar el párrafo tres para obtener el 'sí' de Cs, pero el resto de los grupos no mostraron su conformidad. Finalmente salió adelante con la abstención de Cs.