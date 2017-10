Una empresa externa se hará cargo de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo

Finalmente será una empresa externa al Ayuntamiento de Adra, y no los propios empleados púbicos, la encargada de confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, del Consistorio abderitano. El documento, demandado por los sindicatos y por los grupos políticos en su conjunto, resulta capital para poner orden en la plantilla.

El punto, que se tramitó con carácter de urgencia tras el escrito presentado por los representantes de los sindicatos CSIF, USO, SIPAN, CCCOO y el Sindicato Adscrito, deja en aguas de borrajas el acuerdo plenario anterior , que atribuía a personal municipal la labor. «Tenemos que agradecer expresamente el esfuerzo que ha realizado el personal implicado en este trabajo durante los meses que se ha desarrollado. También a los representantes sindicales o los representantes de los grupos municipales», ha afirmado el responsable de Recursos Humanos, Jesús Rivera. «Una vez llegados a este punto, lo más responsable es escuchar el sentir generalizado de la amplia mayoría de los propios trabajadores municipales. Lo más sensato desde el punto de vista del equipo de Gobierno es dar respuesta a sus necesidades expresas a través de la realización de este documento a través de una empresa externa, que proporcione una mayor imparcialidad y objetividad al proceso, con personal especializado», ha justificado.

La oposición

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a la mayor parte de la oposición. El PSOE defiende una RPT «justa». «Una empresa externa no garantiza la transparencia en el proceso», afirmó Soraya Mata, concejala socialista, que acusa al equipo de gobierno del PP de demorar en el tiempo en el tiempo y de «cansar» a los sindicatos. A su juicio, es una «falta de respeto» no aprovechar el trabajo realizado por los técnicos municipales. Mata aprovechó para denunciar que los populares imparten un trato desigual entre los empleados municipales, premiando a quienes comulgan con sus criterio político y castigando a quienes no. Plataforma Ciudadana Abderitana y la edil Esther Gómez también denunciaron la forma de proceder del PP. Por el contrario, C’s considera que una empresa externa suma imparcialidad al documento y resta responsabilidad a los empleados del Ayuntamiento. El punto contó con los votos favorables de PP y C’s y el voto en contra del resto de los ediles que conforman la corporación.