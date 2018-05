Esther Gómez exige a la Junta que desarrolle el suelo que tiene en propiedad Traslada su petición, en forma de moción, a la sesión plenaria que hay previsto celebrar hoy, a partir de las cinco y media de la tarde M. TORRES ADRA Viernes, 11 mayo 2018, 12:21

La única concejal no adscrita del Ayuntamiento de Adra, Esther Gómez, exige a la Junta de Andalucía que desarrolle el suelo que tiene en propiedad en el término municipal. Gómez apuesta por generar actividad económica y facilitar la creación de puestos de trabajo.

Su petición se traslada hoy a pleno en forma de moción. «No tiene explicación alguna que un suelo como el de ese Sector Urbanístico, que está situado entre la carretera de Berja y el río, se encuentre totalmente 'inactivo' si además, en su mayor parte, es propiedad de una administración pública como es la Junta de Andalucía, que lo adquirió hace casi dos décadas con el fin de dinamizar la actividad económica en Adra», ha justificado. «No es admisible que se encuentre aún paralizado, ya que si la Junta lo adquirió, no fue para especular, porque ese no es el fin de una administración», ha añadido. A su juicio, puede ser muy atractivo para la instalación de industrias, para una zona comercial o para centros que tengan que ver con la actividad agrícola. «No descarto, si no prospera, hacer otra moción en la que propondrá que sea el Ayuntamiento de Adra el que pueda desarrollar ese suelo por el 'sistema de cooperación de desarrollo urbanístico', como prevé la Ley del Suelo, que fue el sistema que se empleó para el desarrollo de la urbanización del Pago del Lugar», ha advertido.

Pleno

La sesión plenaria de hoy comienza a las cinco y media de la tarde. El PSOE traslada una moción para solicitar la inclusión de Adra en la red nacional y europea Ciudad Saludable, por un lado, y para crear un nuevo reglamento de participación ciudadana. Ciudadanos, por su parte, propone dotar de elementos «más fáciles y seguros» para el mantenimiento de las bóvedas del Cementerio Municipal. Asimismo, presenta un petición exclusiva sobre la barriada de Puente del Río. Esther Gómez, además, incluye en el Pleno de hoy una moción para destinar el importe recaudado por el aprovechamiento urbanístico municipal de una unidad de ejecución en la compra de terrenos en la zona del Cerro de Montecristo «para garantizar posibles actuaciones arqueológicas».

Por su parte, Plataforma Ciudadana Abderitana pide hoy la elaboración de una ordenanza de transparencia y la «creación inmediata» del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Adra. Por último, el PP demanda respaldo para la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces y para implantar la FP dual en los centros educativos.