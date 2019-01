Esther Gómez: «Se quedaron con el nombre, pero no con el sentimiento del proyecto político» La que fuera candidata por Plataforma Ciudadana Abderitana en 2015 opta a la alcaldía como cabeza de lista de Plataforma por Adra MARÍA TORRES ADRA Martes, 22 enero 2019, 11:17

Esther Gómez repite como candidata a la alcaldía abderitana en los comicios municipales de mayo. Encabeza la candidatura de Plataforma por Adra, una nueva formación política que se presenta a las elecciones «para ganar». La que fuera número uno por Plataforma Ciudadana Abderitana en 2015, hoy edil independiente en la Corporación municipal, se aferra a las 99 iniciativas trasladas a pleno en estos cuatro años -entre mociones y propuestas- como principal aval político.

En un acto convocado el pasado viernes en el Centro de Interpretación de la Pesca, Gómez se ha presentado formalmente como cabeza de lista por Plataforma por Adra, formación política que fundó tras descolgarse de Plataforma Ciudadana Abderitana, y ha repasado su trayectoria como concejala. Entre las iniciativas más recientes que ha encabezado y han prosperado, la edil ha subrayado la comisión informativa para «esclarecer» la venta de patrimonio municipal en los últimos años y la petición expresa de mejorar el enlace entre la carretera de Berja y la Autovía del Mediterráneo. Especialmente crítica con la situación de la Piscina Cubierta, Gómez ha intentado sin éxito establecer una gestión municipal «al cien por cien» en la instalación. «Nos venden que es municipal, pero realmente se ha externalizado el servicio y se encarecerán las cuotas», ha aseverado.

La necesidad de aumentar la plantilla de la Policía Local ha sido, asimismo, uno de sus principales caballos de batalla. «Trasladé a pleno dos iniciativas al respecto, para sumar entre 7 y 12 agentes para cubrir vacantes y jubilaciones. Nos dijeron que no se podía hacer y ahora venden la iniciativa como propia, cuando fue iniciativa de esta concejal», ha criticado.

También sin éxito, Gómez propuso fijar una auditoría de cuentas, que no contó con el beneplácito del principal partido de la oposición, y otra más sobre personal. «Yo siempre apoyaré una propuesta que considere buena para Adra, venga de quien venga», ha garantizado. Convencida de que los partidos nacionales siguen intereses contrarios a los de la localidad, apuesta por las formaciones municipalistas: «Adra necesita gente independiente que luche por su pueblo».

Alrededor de 80 personas ha acudido a escuchar las impresiones de una candidata que, a la espera de desvelar el resto de la candidatura, se presenta a las municipales con el firme propósito de «ganar las elecciones». «Nunca he sido ni seré muleta de ningún partido político; quien quiera que gobierne Esther Gómez, que vote a Esther Gómez», ha advertido.

División

Plataforma Ciudadana Abderitana relevó a Esther Gómez de su cargo de portavoz municipal en 2017. Pasó al grupo no adscrito y fue tachada de «trásfuga» por sus antiguos compañeros. «Se quedaron con el nombre, pero no con el sentimiento del proyecto político que abanderé», ha matizado en una entrevista concedida a IDEAL. A su juicio, Plataforma Ciudadana Abderitana «es sinónimo de Izquierda Unida». «Los egos personales dividieron el proyecto, pero yo me he mantenido en el mismo sitio, con las mismas personas y en la misma línea, siempre buscando lo mejor para Adra», ha dicho, al tiempo que ha enviado «un mensaje de tranquilidad y seguridad» para «arrancar el ánimo de la gente».

Críticas contra PP y PSOE

Esther Gómez se ha presentado ante amigos y simpatizantes como la alternativa política «más fiable» que busca «lo mejor para Adra». Al equipo de gobierno del PP le critica que trabaje «lo justo y necesario» y al principal partido de la oposición, el PSOE, que le otorgue prioridad a «intereses personales».

Gómez lamenta que en el equipo de Gobierno reine el «descontrol total»,especialmente en la prestación de servicios básicos. «La gestión municipal es pésima (...) y, sin que resulte pretencioso, el PP va a rebufo de las propuestas que presenta esta concejal», ha asegurado. Preguntada por el resto de partidos políticos con representación municipal, la edil independiente centra sus críticas en la bancada socialista. «Me ha faltado su apoyo en mociones que he considerado buenas para Adra», ha lamentado. «Cuando no hay confianza ni trabajo en equipo, esta concejal no puede apoyar al PSOE, que lo único que busca es el sillón y quitarme de en medio», ha dicho en alusión a una posible moción de censura para desbancar al PP, que gobierna en minoría, que no ha llegado a materializarse en este legislatura.

Por último, aunque algunas voces la relacionan directamente con antiguos dirigentes socialistas, Gómez responde con contundencia: «No soy marioneta de nadie y así lo he demostrado». «Tengo detrás de mí un equipo de trabajo que me apoya, que ha ido creciendo en estos años y que rema en la misma dirección. Mi trabajo es mi principal aval de cara a las elecciones de mayo», ha apuntado al respecto.