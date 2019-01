Gómez aplaude el apoyo recibido a la comisión informativa sobre la venta de patrimonio municipal M. TORRES ADRA Viernes, 4 enero 2019, 21:09

La única edil independiente del Ayuntamiento de Adra, Esther Gómez, ha manifestado públicamente su satisfacción por el apoyo plenario recibido para que posperase la comisión informativa sobre la venta de patrimonio municipal. La moción obliga al Ayuntamiento ha constituirla en el plazo de un mes y arrojar conclusiones antes de los comicios de mayo.

Gómez insiste en conocer de forma detallada «si fue correcta» la venta de patrimonio municipal que se llevó a cabo con Carmen Crespo como alcaldesa y Manuel Cortés como edil de Urbanismo «por más de 10 millones de euros». «Venta de Patrimonio que acabó en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenándola», ha dicho.

«En más de tres años no he conseguido que el PP de Adra me aclare nada sobre el destino de ese dinero, a pesar de los muchos requerimientos que les he hecho. También lo he hecho ahora para que esa venta irregular, irregular según esa sentencia de TSJA, se investigue», ha justificado. El patrimonio al que se refiere Gómez se ubica en el Pago del Lugar. Según la edil, durante esos años se vendió el patrimonio obtenido de más de dos decenas de aprovechamientos urbanísticos.

«A pesar de haber obtenido esos millones de euros de la venta de ese patrimonio, el Ayuntamiento de Adra es uno de los más endeudados de la provincia. Debemos recordar que cuando Crespo dejó la alcaldía, el Ayuntamiento tenía una deuda de más de 38 millones de euros, tal y como indicó el alcalde que la sustituyó, Enrique Hernando, lo que hace aún más necesario la creación de esa comisión de investigación», ha sentenciado.

La comisión informativa aprobada en la última sesión plenaria del año, por iniciativa de Esther Gómez, recibió el voto favorable de PSOE, Plataforma Abderitana y Cs y el voto en contra del PP.