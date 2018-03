Gómez tacha de «chantaje» incluir nuevas plazas de Policía Local en los presupuestos

Plataforma por Adra ha denunciado públicamente la inclusión de nuevas plazas de Policía Local en los presupuestos municipales de 2018. Para su secretaria, Esther Gómez, se trata de un «chantaje» del equipo de gobierno del PP. Aunque se ha posicionado a favor de aumentar la plantilla, la única edil no adscrita del Ayuntamiento de Adra asegura que se trata de una «estrategia» de los populares y aboga por convocar oposiciones directamente.

Gómez, que considera una «necesidad» crear nuevas plazas, ha recordado que el PP se ha negado en reiteradas ocasiones a un posible aumento de plantilla aludiendo al Plan de Ajuste al que está sometido el Ayuntamiento abderitano. «Y sí ha habido nuevas contrataciones», ha asegurado. A la espera de pasar por pleno, los presupuestos municipales son sólo un documento sin validez. Al respecto, Gómez ha advertido que presentará una moción para que se convoquen oposiciones si finalmente las cuentas públicas no obtienen el respaldo mayoritario de la corporación. «Hay que rescatar anteriores ofertas de empleo y hacer las modificaciones presupuestarias pertinentes para dotar de más créditos a las partidas correspondientes de personal de la Policía Local», ha explicado, al tiempo que ha anunciado que votará en contra de los presupuestos. «La situación es catastrófica, no sólo desde el punto de vista económico por como lo han endeudado, sino también, catastrófica desde el punto de vista del turismo, con el cierre del hotel y del camping. Y no menos catastrófica ha sido la gestión del personal municipal, con alrededor de cien trabajadores elegidos ‘a dedo’ sin ninguna prueba de selección u oposiciones», ha argumentado.