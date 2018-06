Heras: «Si es posible realizar las obras en fases y no existen riesgos, lo haremos» La edil de Hacienda ve «inviable» la moción del PSOE, Plataforma y Esther Gómez R. I. ADRA Lunes, 4 junio 2018, 17:36

La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha asegurado hoy que «el equipo de Gobierno tiene un compromiso firme con la continuidad de la piscina municipal y el objetivo en el que estamos trabajando, no es solo mantenerla, sino también mejorarla e incrementar sus servicios» por lo que «pedimos a la oposición que no falte a la verdad», al tiempo que ha recordado que «la continuidad de la piscina municipal es responsabilidad de todos los grupos de la Corporación Municipal» por lo que «esperamos que sean capaces de dejar a un lado sus intereses partidistas y pongan por encima los intereses de los abderitanos y abderitanas».

Alicia Heras ha criticado la posición de PSOE, Plataforma y la concejala no adscrita por utilizar la situación que atraviesa actualmente la piscina municipal como «arma electoralista» y de «ataque al gobierno del Partido Popular trasladando medias verdades a la opinión pública» y ha pedido que dejen de hacer propuestas «demagogas» que «saben perfectamente que son inviables pero que ponen encima de la mesa para tratar de arañar un puñado de votos».

Obras en la instalación

La edil se ha referido a la realización de obras en la instalación, señalando que «serán inminentes y se realizarán en el menor tiempo posible» y ha afirmado que desde el equipo de Gobierno estamos explorando todas las posibilidades para acometer los trabajos de remodelación y mejora de la piscina municipal». Así, ha avanzado que «si es posible realizar las obras en fases y no existen riesgos para los usuarios y trabajadores, lo haremos».

Ultimando un nuevo pliego

Alicia Heras ha explicado, por otra parte, que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Adra están ultimando la redacción de un nuevo pliego de condiciones para la gestión mixta de la piscina, aplicando mejoras y aportaciones al pliego anterior que finalmente quedó desierto.

Según ha detallado «la intención es que la instalación pase directamente a ser municipal y la gestión del personal corra a cargo de una nueva empresa adjudicataria». A este respecto ha garantizado que «el nuevo pliego dará cobertura a los trabajadores existentes en la instalación municipal, lo que permite blindar su continuidad».

De la misma forma ha avisado que «lo que no es legal es que el Ayuntamiento asuma los trabajadores de la instalación, tal y como ha propuesto la oposición. No es viable y lo saben», ha dicho aludiendo a que «ya se requirió un informe a Intervención municipal acerca de esta posibilidad y el resultado fue negativo, por lo que no podemos saltarnos la ley, aunque si estamos haciendo todo lo posible para que los trabajadores se queden».

Alicia Heras ha recordado que «en Adra tenemos este servicio gracias al Partido Popular» por lo que «este gobierno es el primer interesado en mantener la piscina municipal funcionando y en óptimas condiciones». Asimismo ha incidido en que «nunca se ha preocupado el resto de formaciones políticas por la instalación, hasta que les ha resultado golosa electoralmente».

«La posición del equipo de Gobierno del Partido Popular es muy clara: queremos mantener y mejorar la piscina municipal teniendo en cuenta los intereses generales de la ciudad, el de los abonados de la instalación y el de los trabajadores», ha dicho la responsable de Hacienda pidiendo «altura de miras» a los grupos de la oposición porque «una vez esté el trabajo hecho su voto a favor o en contra al pliego determinará el futuro de la piscina».