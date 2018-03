La Inmaculada, en busca de un lugar acorde para ensayar en Adra El colectivo arremete contra el área de Cultura por no facilitar un espacio y denuncia el trato discriminatorio que está recibiendo M. TORRES ADRA Martes, 20 marzo 2018, 17:14

La asociación musical La Inmaculada Concepción de Adra ha manifestado su malestar por la ausencia de un local de titularidad municipal donde poder ensayar de forma regular. Asegura el colectivo que esta situación ha provocado la pérdida de miembros en las clases que imparte y «pérdidas de material» por los trasladados que se vienen acumulando.

La asociación arremete especialmente contra la edil de Cultura, Elisa Fernández, a quien acusa de mantener un trato discriminatorio al facilitar un local de ensayo a otros colectivos. La Inmaculada, que fue creada en 2014 para enseñar música, tuvo que abandonar el local original que el Ayuntamiento le facilitó entonces en el Edificio Plaza por la ausencia de insonorización. Posteriormente, el Consistorio le asignó un espacio en el polígono de La Alcoholera de Adra que el propio colectivo rechazó por motivos de desplazamiento. Entonces, según la asociación, el Ayuntamiento le animó a encontrar un local asumiendo los gastos de alquiler. Encontrado el sitio, en el Centro de Pensionistas de Adra, el Consistorio ha rechazado hacerse cargo de este coste. «El ayuntamiento puede colaborar, pero que no se hará cargo de ningún alquiler porque no lo hace con nadie», fue la respuesta recibida, según su testimonio.

La asociación ha criticado esta supuesta contradicción en las indicaciones recibidas por parte el área de Cultura del Consistorio abderitano. Además, considera que se está beneficiando a otra asociaciones que se encuentran en la misma situación. «¿Por qué para nosotros no? ¿Por qué para otras asociaciones si? ¿Por qué para las otras dos bandas del pueblo si hay local propio y para nosotros no? ¿Por qué se nos discrimina? ¿Por qué se nos hace caso omiso?», se preguntan desde el colectivo, que lleva dos años esperando una solución que nunca llega. «Pedimos a nuestro Ayuntamiento y más concretamente a la concejala del Área de Cultura que se nos escuche, se nos trate y se nos dé lo mismo y mismas condiciones que a las otras dos bandas de nuestro pueblo. No queremos ni más ni menos. Queremos, pedimos y necesitamos lo mismo que las otras dos bandas tienen», han solicitado públicamente. «Somos banda de música», reivindican.