The Juerga's Rock planta cara a las agresiones sexuales El Ayuntamiento y la Diputación de Almería se dan la mano en una campaña que exige a la sociedad respeto ante la libertad de las mujeres M. T. ADRA Martes, 1 agosto 2017, 12:41

Rock en Igualdad sin Agresión Sexual es el nombre de una campaña que velará por la libertad sexual de las mujeres durante el transcurso del festival de música The Juerga’s Rock. Pulseras, sombreros, mochilas y abanicos servirán para concienciar a miles de juerguista, hombres y mujeres, sobre la importancia de remar en una misma dirección. La iniciativa, impulsada entre la Diputación de Almería y e Ayuntamiento, se pone en marcha por primera vez en la provincia y lo hace en un festival de música alternativa.

Entre el 2 y el 5 de agosto, el mensaje se lanzará a pie de calle. La Diputación Provincial instalará un punto de información el día 3 en el festival. Además, en esta mima jornada, se desarrollará una programación específica «de grupos y bandas lideradas por mujeres». Según ha explicado la diputada de Igualdad, Dolores Martínez, el fin es contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la atención integral de las víctimas. «Como hemos podido comprobar en los últimos años se están dando casos de agresiones sexuales en concentraciones, fiestas y festivales y pensamos que era el momento de poner en marcha una campaña de estas características para concienciar a los jóvenes y luchar contra cualquier actitud sexista contra la mujer así como las posibles agresiones sexuales que se puedan dar en este ámbito», ha declarado.

No obstante, la edil de Mujer, Elisa Fernández, ha matizado: «Hasta la fecha, no ha habido ningún tipo de problema ni en el Festival ni el municipio, pero no por ello vamos a dejar de informar y concienciar a la sociedad sobre esta problemática».

Desde la organización del Juergas Rock, Diego Ferrón, ha explicado la gran acogida que ha tenido la iniciativa. «Nos ha parecido una gran iniciativa y la hemos acogido con los brazos abiertos ya que la vimos como una oportunidad para apelar a la igualdad y reivindicar el papel de la mujer en la música. Tanto Diputación como el Ayuntamiento de Adra nos han brindado una gran oportunidad al poder sumarnos a esta campaña, lanzar un mensaje de concienciación y respeto a la sociedad y promocionar, además, la figura de la mujer que están haciendo un gran papel en el mundo de la música», ha declarado.

El festival de música The Juerga’s Rock convocó a más de 20.000 personas en su última edición, la cuarta que se celebra en Adra.