La música de FranK Sinatra, en un musical Será el 2 de febrero en el Centro Cultural IDEAL ADRA Miércoles, 16 enero 2019, 12:43

Si eres fanático de Frank Sinatra, las canciones tradicionales americanas, un amante del jazz y la música swing, o simplemente te gustan sus canciones, no te puedes perder «MyWay: El Musical», que llegará al Centro Cultural de Adra el próximo 2 de febrero a las 21:30 horas. Las entradas para disfrutar por este musical imprescindible que celebra la mística de Frank están a la venta en taquilla y en la web www.maferbooking.es por 18 euros en patio de butacas (14 con carnet del espectador) y 12 euros en el anfiteatro (10 con carnet del espectador).

Con más de veinte canciones, este espectáculo te llevará desde sus inicios en el barrio de Hoboken en New Jersey, hasta su primer gran éxito como cantante en Nueva York en 1940, a las brillante ciudad de Las Vegas de 1960 con sus colegas del Rat Pack, y a sus actuaciones finales en la década de 1990, ya considerado como el «mejor cantante americano de todos los tiempos».

Martin Joseph, cantante de primer nivel, dedicado toda su vida a llevar el repertorio de Sinatra por todo el mundo, la OYK Big Band, una espectacular banda de jazz formada por 17 músicos escogidos y un elenco de dos parejas de actrices y dos actores de reconocida trayectoria nos conducirán a lo largo de este viaje musical.

A diferencia de otros musicales de homenaje que intentan recrear la vida de una persona, este espectáculo se diferencia porque no es solo un concierto sobre la música de Frank. Las dos parejas dinámicas de actores nos conducirán a lo largo de su vida narrando teatralmente aspectos de su personalidad, reseñas históricas, anécdotas y curiosidades, ayudados de proyecciones de escenas y fragmentos de video de la vida del artista. Todo ello a través de una selección de 20 de sus más famosos y reconocidos títulos, como «New York New York», «Strangers In TheNigth», «Fly Me tothe Moon», «I'veGotYouUnderMy Skin», «MacktheKnife», o el que da título al musical: «MyWay».