Adra quiere recuperar el encanto del Barrio

El casco antiguo de Adra es tradicionalmente conocido como ‘el Barrio’. Sus calles, angostas y empinadas, delatan que se trata de una de las zonas más castizas del término municipal. Un lugar con encanto, víctima de la dejadez y del paso del tiempo, que necesita recuperar su esplendor. Aunque difieren en los tiempos y en la forma, los cuatro grupos políticos que componen la corporación municipal han apoyado de forma unánime una moción concebida para colocar este enclave «en el lugar que se merece».

Así se desprende del texto presentado por el Grupo Municipal Socialista en el pleno del pasado lunes. Una iniciativa que recoge, entre otras cuestiones, la obligación del Ayuntamiento de velar por el mantenimiento del casco antiguo y de acometer una limpieza urgente. En este punto, los socialistas ponen el acento en la «situación de grave deterioro» que atraviesan algunas viviendas del Barrio, en el peligro que entrañan estos espacios en ruinas y en la mala imagen que transmiten. En su lugar, abogan por levantar un parque infantil, preferiblemente «entre la Fuente del Barrio y el Postiguillo».

Por iniciativa del PSOE, en el marco de la misma moción, el Ayuntamiento de Adra también ha aprobado acometer un nuevo proyecto de señalización que guíe al visitante por el casco histórico y habilitar una zona de aparcamiento para sus vecinos. En este sentido, la moción sugiere estudiar el sentido único en la mayor parte de las calles que integran el entramado de esta zona de la localidad.

Debate

El PSOE, que denuncia la «decadencia» actual del Barrio, consiguió el respaldo unánime de PP, Plataforma Ciudadana Abderitana y Ciudadanos para sacar adelante la moción. Pese a ello, el punto no estuvo exento de debate. La edil socialista Soraya Mata fue la encargada de defenderlo. En su exposición, adujo que la iniciativa responde a las peticiones planteadas por los propios vecinos de esta zona de Adra, convencidos del deterioro del barrio, pero también de su potencial turístico. En esta misma línea se manifestó el portavoz de Plataforma, Francisco Fernández, y su homólogo en Ciudadanos, Pedro Peña: «El Barrio se ha deteriorado con el paso de los años y no se le ha prestado la atención que debiera». El debate, sin embargo, lo inició la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Belén López, que dijo apelar a la «sensatez» para subrayar que las iniciativas incluidas en la moción socialista carecen de un estudio técnico y presupuestario. «Nuestros votos no son meros ejercicios de voluntades», apuntó la concejala de Presidencia, al tiempo que recordó que el Consistorio abderitano ha acometido de forma progresiva en los últimos años distintos planes de asfaltado, iluminación y adoquinado. López Zapata tachó la moción de «indeterminada» y aclaró, por otra parte, que algunas de las iniciativas que se recogen ya no puede incluirse en los fondos europeos que recibirá el Ayuntamiento, tal y como se solicitaba en el punto siete de la moción. No obstante, algunas ya están incluidas, según especificó López Zapata.

«Muchas de las medidas no requieren una gran inversión, hacen referencia al embellecimiento principalmente, son cuestión de imaginación y buen gusto», respondió Mata. «Es la primera vez que se exige proyecto o cuantía económica», afirmó en su defensa y emplazó a los técnicos municipales el estudio de su viabilidad. Mata finalmente aceptó retirar el punto siete para lograr el apoyo unánime de equipo de gobierno y oposición.

Rincones singulares

El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la puesta en valor del casco antiguo en general y de determinados rincones en particular. La Fuente del Barrio, la Caldera o la Estación de San Marcos son mencionados en la moción presentada por el PSOE como lugares de especial interés que conviene recuperar. «Hemos olvidado que el Barrio fue el centro neurálgico de Adra, a lo largo de la historia en esta zona se han situado edificios emblemáticos como la Escuela de Grado Elemental enclavada en la calle del Santo Cristo, la única Botica que existía en la calle de la Esperanza o la Clínica del cirujano Blasco en la calle Sol», argumentan desde el principal partido de la oposición. «Numerosas casas de oficios de toda índole como caldederos, talabarteros, albarderos, barberías y artesanos de la pleita y esparto se situaban en la zona. Las calles Real y Amargura cobijaban infinidad de tenderetes destinados a la venta de quincallas, muñecas y figuras», recuerdan para justificar su iniciativa. Emblemáticas fueron también asociaciones como la de los Socorros Mutuos de Ilustración y Recreo o el Centro Obrero, según citan.