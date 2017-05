Incendio controlado en Adra

Bomberos del Poniente ha confirmado a IDEAL que el incendio declarado esta mañana en un bazar chino de Adra está controlado. A pesar de la dimensión del fuego, los efectivos han controlado las llamas en apenas una hora para evitar su propagación. Aunque aún se sigue trabajando sobre el terreno, no existe riesgo.

El fuego se ha originado sobre las once y media de la mañana por motivos que aún se desconocen en el polígono de La Alcoholera. Hasta el lugar se han desplazado cinco vehículos de bomberos, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. Empleados municipales han desalojado "por precaución" a los usuarios del Centro Ocupacional. Finalmente las llamas no han afectado a ningún otro inmueble. Aunque los daños materiales han sido cuantiosos y aún están por detallar, no hay heridos.