El PSOE exige la comparecencia en pleno de cinco ediles del PP

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha presentado una moción de urgencia para exigir la comparencia de cinco concejales del equipo de gobierno. La exposición de los ediles, incluida la del alcalde, Manuel Cortés, tendrá lugar en la próxima sesión plenaria.

El objeto de esta comparencia es

«conocer y esclarecer» algunas cuestiones relacionadas por el actual equipo de gobierno, según expuso en su intervención la portavoz del grupo municipal, Teresa Piqueras. «Queremos exigir explicaciones realizando un ejercicio de fiscalización debido a la pésima gestión que realizan en el municipio», apuntó la también secretaria general del PSOE en Adra, que no ha desvelado de momento los temas que se preguntarán en la comparecencia. Piqueras dijo acogerse a uno de los mecanismos de control que ofrece el Reglamento de Organización y Funcionamiento en su artículo 115. La iniciativa socialista, que fue consultada previamente con el secretario del Ayuntamiento, contó con el apoyo de Plataforma Ciudadana Abderitana y de la única edil no adscrita, Esther Gómez. El concejal de C’s, Pedro Peña, se abstuvo. «En la próxima sesión plenaria el alcalde y responsable del área de Urbanismo, y cuatro de sus ediles tendrán que comparecer para rendir cuentas por su gestión en el área de la que son responsables», han anunciado desde el partido. Junto al alcalde, deberán comparecer los ediles del PP Elisa Fernández, Francisco López, Jesús Rivera y César Arróniz. «Es una pena que no hayamos dado ya un cambio a este gobierno opaco que oculta información y que tiene a nuestro ayuntamiento en un caos absoluto de desorden y descontrol y, por ende, a nuestro municipio en una situación de dejadez y abandono absolutos», ha lamentado Piqueras.

Página web

La última sesión plenaria, por otro lado, también sirvió para ‘tirar de las orejas’ al equipo de gobierno por la página web del Ayuntamiento. Los concejales del PSOE consideran que está desactualizada y que sólo contempla informaciones para «vender» los «logros» que el PP ejecuta desde el gobierno municipal. Desde el PSOE reivindican su «espacio» en este canal de comunicación y una actualización diaria. A esta reivindicación, que llegó en forma de moción, también se sumó Plataforma y C’s.

Aunque el texto fue aprobado por unanimidad, el edil de Nuevas Tecnologías, Jesús Rivera, aclaró que la actualización de la página web municipal está contemplada a medio plazo gracias a la inyección de fondos europeos. Además, apuesta por mantener los dos dominios, pero unificando los contenidos de las dos páginas en una sola, tal y como le piden los grupos de la oposición. En cuanto al contenido de la página, Rivera apostilló: «Se vende la gestión municipal, no el trabajo de la oposición, y esto es así en otros municipios como Níjar y Vícar».