La Rambla de Bolaños suspende en mantenimiento

Se inauguró en 2008 con el firme propósito de convertirse en el pulmón verde de Adra. Alejada del casco urbano, la Rambla de Bolaños se transformó en un parque periurbano gracias a una inversión púbica que superó el millón de euros. Hoy esta zona de paseo presenta una imagen «bochornosa», a juicio del principal partido de la oposición, el PSOE, que ha trasladado a pleno su denuncia. La falta de mantenimiento, sin embargo, no es tan alarmante para el equipo de gobierno, que asegura «estar trabajando» en el terreno.

Papeleras destrozadas, pérgolas rotas, alcantarillado abandonado, clavos oxidados, farolas fundidas, bancos deteriorados, vegetación descuidada y basura por doquier es la radiografía que dibuja el Grupo Municipal Socialista para argumentar su queja. La edil Soraya Mata fue la encargada de defender en pleno que «el mantenimiento brilla por su ausencia». «¿No les abochorna que se siga permitiendo?», preguntó al equipo de gobierno. Mata recordó que la obra fue financiada entre la Junta de Andalucía y el Consistorio abderitano, que aportó el 25 por ciento del presupuesto, alrededor de 200.000 euros. Además, tildó de insuficiente renovar «tres farolas», cambiar «un trozo de baranda» y poner «cuatro bolsas de basura» para exigir un plan de mantenimiento urgente.

La imagen que proyecta el parque de la Rambla de las Cruces, denunciada también otros colectivos como Ecologistas en Acción en 2011, no es nueva. A los escasos trabajos municipales que se llevan a cabo en el parque se suman los actos vandálicos que se registran. Al respecto, Mata apuesta por reforzar la iluminación, «porque el lugar invita al escondite», ironizó, y por otras medidas disuasorias.

Respuesta

En su defensa, el concejal de Medio Ambiente, César Arróniz, alega que a lo largo de un año se ha actuado «dos veces» en el parque. Se han eliminado hierbas y arbustos, se han tratado las palmeras, se ha reparado el mobiliario y se han organizado actividades puntuales. «Vamos a seguir trabajando, pero estas mociones no cambian nuestra forma de proceder porque se están haciendo labores», declaró durante su intervención. Arróniz, no obstante, destacó el «equilibrio» que debe existir entre las diferentes zonas de actuación que existen en el término municipal en su conjunto.

La moción socialista fue respaldada por los ediles de Plataforma Ciudadana Abderitana, la concejala no adscrita Esther Gómez y el concejal de Ciudadanos, Pedro Peña. Aunque César Arróniz subrayó que «no nos oponemos al contenido de la moción», el Grupo Municipal del PP se abstuvo en la votación. El texto salió adelante y obliga a actuar de forma urgente.

La Alquería

Si urgente es actuar en el parque periurbano de la Rambla de Bolaños, a juicio del PSOE, no lo es menos en La Alquería. El principal grupo de la oposición trasladó a la sesión plenaria de la semana pasada una moción para rehabilitar la pedanía más antigua del término municipal. A pesar de la abstención del PP, el texto salió adelante.

En este caso, fue también la edil socialista Soraya Mata la encarga de justificar la iniciativa: «El barrio está abandonado, no está a la altura de lo que merece». Falta de limpieza, iluminación y mantenimiento en general centraron la denuncia del grupo. Mata hizo alusión especialmente al parque infantil, que denominó «parque de la escombrera», y a la ausencia de pavimento en algunas calles. La red de saneamiento también deja mucho que desear, según expuso la concejala, y el mobiliario urbano necesita ser reparado. Mata aprovechó su intervención para recriminar al equipo de gobierno que trabaja «al son de la oposición».

El alcalde de Adra, por su parte, informó del inminente pavimento de tres calles en la barriada de La Alquería y del inicio de las obras para dotar de agua potable a sus vecinos. Además, enumeró varias actuaciones que se han ejecutado en las últimas legislaturas de la mano del PP para desmentir el «abandono» al que Mata alude. «La Alquería es una prioridad, pero no nos podemos olvidar del resto de los núcleos», apuntó el primer edil. «Ojalá pudiésemos darle a todos todo a la vez», añadió. Asimismo, el alcalde y la edil del PSOE se intercambiaron reproches mutuos sobre las competencias en torno al encauzamiento del río Adra a su paso por La Alquería. Cortés, por último, justificó la abstención de su equipo de gobierno en este punto: «Lo que propone no es desorbitado, pero hace un mitin político previo y no podemos estar de acuerdo en su exposición de motivos. No son ciertos».