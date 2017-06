Cruz Roja enseña a usar las redes sociales «con responsabilidad»

Perfiles falsos, suplantación de identidad, ciberacoso, fraudes on line y otros riesgos forman parte del día a día entre los usuarios habituales de redes sociales. Para prevenirlos, Cruz Roja está impartiendo en Adra charlas enfocadas a divulgar un «uso responsable» de Internet. La última ha tenido lugar en el Centro Ocupacional de la localidad.

La iniciativa, que responde a una preocupación social evidente, se enmarca en el programa Andalucía Compromiso Digital y corre a cargo de personal y voluntarios. Durante la charla, impartida en las instalaciones del Centro Ocupacional, los alumnos han tenido acceso a la información necesaria para sacar el mayor partido a redes como Facebook, Instagram o WhatsApp, «pero con las mayores garantías». Sencillas pautas concebidas para prevenir, detectar y evitar determinadas prácticas como el ciberbullying o el sexting, «dos cuestiones que constituyen una gran preocupación en el entorno familiar». Igualmente, también se han enseñado algunas claves para la identificación de posibles perfiles falsos, evitar las suplantaciones de identidad y localizar fraudes on line.

Ejemplos prácticos

A través de ejemplos prácticos, los alumnos del Centro Ocupacional han aprendido a ser cuidadosos con las imágenes y los vídeos que cuelgan en las redes sociales, a no dar datos personales, a no chatear con desconocidos, a compartir con sus padres las páginas que se utilizan o a no hacer bromas ni insultar a través de las redes. El Ayuntamiento de Adra mantiene una colaboración con el programa Andalucía Compromiso Digital que promueve la Junta de Andalucía desde el año 2009. Fruto de esta colaboración, cientos de abderitanos se han acercado al mundo digital con el apoyo fundamental que desempeñan en el municipio los 15 voluntarios involucrados en este programa gracias al apoyo de Cruz Roja.

«Esta acción de sensibilización entre los usuarios del Centro Ocupacional supone un paso más dentro de las actividades que se están desarrollando en los últimos meses en el municipio con el objetivo de incrementar la información y la difusión de recomendaciones sobre el uso adecuado y responsable de las redes sociales, tanto entre los adolescentes como entre los familiares, dando así respuesta a una evidente preocupación social», han apuntado desde el Consistorio.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Adra ha impulsado recientemente el Programa de Protección de Menores frente a las Redes Sociales. Una iniciativa que ha consistido en una charla informativa y la distribución de material divulgativo en los distintos centros educativos del municipio y que se ha desarrollado mediante los planes Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, con la financiación municipal pertinente para materiales y equipamiento.