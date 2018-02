Nueve grupos sonarán en la fiesta de bienvenida del festival de música The Juerga’s Rock R.I. ADRA Martes, 6 febrero 2018, 16:33

El festival de música The Juerga’s Rock última los detalles de la mayor fiesta de bienvenida de su joven trayectoria. Nueve grupos sonarán sobre el escenario del anfiteatro del Pago del Lugar en un espectáculo sin precedentes. La entrada será gratuita.

La fiesta, prevista para el 1 de agosto, mezclará rock, punk, reggae, electrónica, etcétera, con un cartel de auténtico lujo». Iseo & Dodosound with The Mousehunters, María del Mal, Konsumo Respeto, Smoking Souls, En Espera, Cero a la Izquierda, Pupil-Les, Bourbon Kings y Frida le darán forma. «Nombres que combinan bandas en plena forma, con otras emergentes o más que significativos regresos a los escenarios», apuntan desde la organización del festival. Iseo & Dodosound y The Mousehunters es la combinación explosiva del reggae y el dub con fuertes influencias de trip hop del dueto con el sonido del viento metal de saxofón tenor y trompeta inspirados en el jazz y las músicas negras de los segundos. El cartel de bienvenida incluye dos inesperados regresos a la actividad escénica de dos bandas muy queridas y valoradas: María del Mal y En Espera.

Konsumo Respeto llega con temas nuevos y también llegarán Smoking Souls en forma de energía, grandes estribillos, intensidad de guitarras y melodías para una banda levantina que está llamada a ser uno de los referentes de la próxima década. Lo mismo ocurre con los navarros Cero a la Izquierda, donde el rock urbano se mezcla con los grandes clásicos internacionales. Dentro de las nuevas propuestas musicales «con conciencia», destaca Mireia, Natàlia y Joan, los componentes del rap electrónico de Pupil-Les. También presentes los navarros Bourbon Kings y los valencianos Frida. Nueve nombres para una jornada maratoniana que los juerguistas se encuentran como ‘añadido’ a un cartel que «en muy pocas semanas» también incrementará su nómina para el escenario principal, donde los conciertos se desarrollarán del 2 al 4 de agosto. La venta de abonos sigue «a pleno rendimiento». Pueden adquirirse en Almería, Adra, El Ejido, Granada y Murcia. También en www.thejuergasrockfestival.com y www.wegow.com y en las oficinas de Correos, por un precio de 40 euros más gastos de distribución.