La oposición ‘acorrala’ a la única edil no adscrita del Ayuntamiento PSOE, Plataforma y C’s consideran que Gómez es una marioneta en manos de antiguos dirigentes socialistas y se abstienen en una de sus mociones M. TORRES ADRA Miércoles, 16 agosto 2017, 02:52

Nunca antes, hasta la fecha, PSOE, Plataforma Ciudadana Abderitana y C’s habían mostrado públicamente su malestar por el modo de proceder de la que fuera número uno del colectivo vecinal en las pasadas eleccionesS, hoy concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Adra, Esther Gómez. Los grupos políticos de la oposición optaron por abstenerse en el último pleno para impedir que prosperase una de sus mociones en la que pedía una auditoría externa para analizar la plantilla municipal. Consideran que es una marioneta en manos de antiguos dirigentes socialistas y que «ha fallado a sus votantes».

«No podemos despilfarrar el dinero público en cuestiones que ya podían estar solucionadas por los caprichos de la concejala tránsfuga, dirigida por la ‘vieja guardia’ del PSOE de Adra a quienes sirve de cauce para que ese grupo intente seguir manejando la política municipal como hizo hace 25 años», han declarado en una nota de prensa conjunta. PSOE, Plataforma y C’s han criticado a Gómez por desligarse de la plataforma vecinal y «no respetar la decisión de la asamblea», a favor de apoyar una posible moción de censura para desbancar al Partido Popular de la alcaldía abderitana. «Ella tuvo en su mano poder cambiar la situación política y ponerse a trabajar para abordar los asuntos prioritarios y más necesarios de nuestro Ayuntamiento en los que coincidíamos todos los grupos de la oposición, que eran: aclarar las cuentas, reorganizar al personal, mejorar la prestación de servicios, crear empleo e impulsar la transparencia y la participación ciudadana», han argumentado. «Sin embargo, ha preferido seguir sosteniendo al PP al frente del Ayuntamiento y ahora viene con propuestas inútiles para quedar bien», añaden.

Un «capricho»

La oposición alega que no comparte el «capricho» de Gómez -dicen negarse «a entrar en el juego de una concejala tránsfuga»- y denuncian, asimismo, que Gómez les prometió apoyar la moción de censura si encontraba una respuesta favorable a auditar los recursos humanos desde 2003 hasta la actualidad. «Han sido muchas las propuestas que se han realizado al equipo de gobierno para mejorar la situación, elaborar RPT, organizar y planificar al personal y los servicios etcétera. Se cumplen cerca de dos años desde que se hicieran estas propuestas y aún no tenemos RPT y el equipo de gobierno no va a cambiar su forma de gestionar como, por desgracia, hemos comprobado», aclaran para sostener su abstención en la última sesión plenaria.

En cuanto a la posible moción de censura que PSOE, Plataforma y C’s dicen estar negociando desde hace tiempo, no hay nada cerrado, pero de momento no se descarta.

Respuesta

La edil Esther Gómez ha salido al paso de las críticas recibidas por parte de sus compañeros en la oposición. Acusa al PSOE de carecer de propuestas para dar respuesta a «los múltiples problemas que el PPha generado» y a su portavoz, Teresa Piqueras, de sólo querer ocupar «el sillón» de alcaldía.

Sostiene Gómez que apoyar una posible moción de censura para que Piqueras sea alcaldesa no garantiza que las cosas vayan a mejorar en Adra. Aunque reconoce «lo mal que el PP lo ha hecho», se niega a apoyar que el Ayuntamiento pase «de ‘Guatemala’ a Guatepeor’». «La actitud del PSOE hacia mí es la de hacerme daño, simplemente porque digo la verdad y pongo en evidencia su ineptitud», afirma «con pena y rabia».