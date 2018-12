La oposición encarga una comisión sobre la venta de patrimonio municipal en Adra Dos ausencias en el último pleno del año, la de Rosa Rolán y la de Francisco López, que se ausentó antes de que finalizase la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Adra. / M. Torres «Cuando no hay mata, que no escarbes, que no hay papas», ha contestado la portavoz del equipo de gobierno, que votó en contra del punto MARÍA TORRES ADRA Viernes, 21 diciembre 2018, 19:43

El Ayuntamiento de Adra constituirá una comisión informativa sobre la venta de patrimonio municipal. El objetivo es conocer «dónde han ido a parar» los beneficios obtenidos de la enajenación de solares desde el año 2003, una cifra que podría rondar los 12 millones de euros. La propuesta ha sido trasladada a pleno por la edil independiente Esther Gómez y ha logrado el apoyo unánime de la oposición para prosperar. El Partido Popular ha votado en contra al que considerar una «pérdida de tiempo» investigar un asunto ya «zanjado».

Según lo aprobado en la última sesión plenaria del año, celebrada ayer, el Ayuntamiento está obligado a constituir la comisión informativa en un plazo máximo de un mes y a emitir las conclusiones antes de los comicios municipales. Gómez, que ha asegurado haber requerido información al respecto con anterioridad aunque sin éxito, ha cuestionado la gestión urbanística de los populares desde su llegada a la alcaldía en el año 2003. «No significa que se haya malversado, pero los vecinos deben conocer el procedimiento que ha seguido el equipo de Gobierno y dónde han ido a parar los millones obtenidos», ha argumentado. «Y no me sirve que se haya hecho una rotonda», ha añadido, al tiempo que ha recordado que la ley indica «dónde gastarlos». A su juicio, Adra «está cada día más decadente» y «si se hubiera invertido, nuestro municipio se vería mucho mejor».

El principal grupo de la oposición comparte este argumento. «Tenemos conocimiento de las sentencias que nos indican que se usaron otros procedimientos que no son los que establece la ley», ha asegurado su portavoz, Teresa Piqueras. La edil socialista ha aprovechado para reprochar que los acuerdos plenarios no se están cumpliendo y que hay una comisión informativa pendiente para estudiar la pérdida de dos subvenciones solicitadas para construir una escuela infantil en La Curva.

En este punto, Ciudadanos ha apelado a la importancia de ser transparente. «Los vecinos necesitan explicaciones», ha dicho Pedro Peña, único representante en pleno de la formación naranja. «Si no tienen nada que ocultar, cambien su voto», ha apelado Gómez para intentar convencer a los populares.

Respuesta

Sin embargo, la respuesta del equipo de gobierno ha sido negativa. La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen B. López, ha garantizado que «no existe ni un atisbo de ilegalidad ni opacidad» y ha enumerado 'grosso modo' las actuaciones municipales que se han ejecutado desde 2003 con los beneficios obtenidos.

Además, ha apelado al decreto de archivo de las actuaciones relativas a este asunto, que indica que «son meros defectos administrativos subsanables». Así lo constata el Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía, la letrada jefe y el fiscal superior del Gobierno andaluz. «Lo que intentan insinuar no existe (...) Hemos podido cometer errores, pero no le puedo permitir que siembre una duda de legalidad», ha reprochado López Zapata. «Hemos tenido que soportar la denuncia de compañeros aquí sentados y de responder ante un tribunal», ha añadido. «Como se dice en Adra, que cuando no hay mata, que no escarbes, que no hay papas», ha dicho. Por último, ha lanzado una petición dirigida a la edil independiente: «Le pido trabajar mirando al futuro, no a los decretos de archivo y a cosas estudiadas y dadas por zanjadas».

«Es una pérdida de tiempo votar a favor. Estamos terminando la legislatura, con elecciones a la vista, y se le ocurre ahora pedir una comisión», ha reprochado el alcalde. «No le vamos a seguir el juego. Con la cantidad de cosas que hay que hacer, vamos a seguir trabajando con claridad, transparencia e ilusión», ha sentenciado el primer edil, que ha ofrecido a la oposición «toda la información» que solicite al respecto, «como siempre».