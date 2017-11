El Pabellón de Deportes de adra 'tirita' de frío Plataforma denuncia la ausencia de agua caliente en las instalaciones municipales debido a una avería que se está subsanando, según el equipo de gobierno M. TORRES ADRA Viernes, 17 noviembre 2017, 10:31

Plataforma Ciudadana Abderitana se ha hecho eco del malestar de los usuarios del Pabellón de Deportes de Adra por la ausencia de agua caliente. El asunto ha sido trasladado al último pleno en el turno de ruegos y preguntas. El problema se debe a la rotura de varias placas solares y ya se está trabajando en solucionarlo, según contestó el concejal de Deportes, Jesús Rivera.

«Se ha solicitado presupuesto para proceder a su subsanación para que los niños y usuarios puedan disfrutar de agua caliente», reconoció el dil. Para Plataforma, sin embargo, el asunto es escandaloso. «¡Más de un año sin agua caliente y la respuesta es que están estudiando un presupuesto!», critican desde la formación vecinal. A su juicio, un municipio como Adra no puede permitirse estar sin agua caliente en los vestuarios «de una de sus principales instalaciones deportivas». Además del perjuicio que supone para los usuarios, la imagen que ofrece la localidad a los equipos visitantes no es la más recomendable. «¿A esto se le puede llamar eficacia?», se preguntan en Plataforma. «Señor alcalde, para presumir de cualquier tipo de actuación llevada a cabo por el equipo de gobierno, dentro de sus obligaciones, no se les olvide, son ustedes super eficientes, pero por desgracia para resolver problemas concretos de los abderitanos y abderitanas su eficacia brilla por su ausencia, dada la dejadez con la que actúan, si es que lo hacen», ha reprochado públicamente el portavoz municipal del grupo Plataforma Ciudadana Abderitana, Francisco Fernández Guardia. «Abderitanos, el gobernante siempre acaba haciendo lo que el pueblo le consiente. Es hora de espabilar y tener los ojos bien abiertos», ha advertido.