El Pabellón de Deportes vuelve registrar goteras tras la reciente renovación de su cubierta Plataforma Abderitana acusa al PP de «quemar dinero» por las filtraciones de agua aparecidas con las primeras lluvias M. TORRES ADRA Viernes, 20 octubre 2017, 17:44

Plataforma Ciudadana Abderitana ha denunciado las goteras aparecidas en el Pabellón de Deportes de Adra con las primeras lluvias del otoño. La instalación, que actualmente se encuentra inmersa en un proceso de mejora integral, ha renovado recientemente su cubierta para evitar este tipo de filtraciones. Decepcionado con el resultado, el colectivo vecinal acusa al equipo de gobierno del Partido Popular de ser «un máquina de quemar dinero».

«Señor Cortés, nos hemos gastado casi 200.000 euros para sustituir la cubierta del pabellón y más de 7.000 euros, hace unos pocos días, para medio pintar las instalaciones», ha recordado Frandes F. Guardia, portavoz municipal de Plataforma. «Debería darle vergüenza salir en prensa para vender ‘a bombo y platillo’ su gestión municipal cuando la realidad es muy diferente», ha lamentado. «Todo este derroche no puede quedar impune», concluye el edil, que también acusa a los populares de «engañar».

El equipo de gobierno ha optado por no hacer declaraciones al respecto de momento. Fuentes municipales han comunicado a este periódico que las filtraciones de agua aparecidas en el Pabellón de Deportes son «muy puntuales», que están «localizadas» y que no han ocasionado ningún inconveniente para el funcionamiento habitual de la instalación municipal. No obstante, se han encargado los informes pertinentes para conocer el origen de las goteras registradas el pasado miércoles. Tras la renovación de la cubierta y la pintura del edificio, el equipo de gobierno tiene previsto continuar las mejoras el próximo año con la sustitución de la pista deportiva en su totalidad.