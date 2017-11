Plataforma Abderitana exige «dejar sin efecto» el cobro de plusvalías La formación vecinal afirma que hay al menos dos vecinos a los que se le ha denegado la devolución y el gobierno alega que se cumple con la ley M. TORRES ADRA Viernes, 24 noviembre 2017, 13:55

Plataforma Ciudadana Abderitana reclama al Ayuntamiento de Adra que deje «sin efecto de cobro» el impuesto de plusvalía. Lo hace amparado en la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal cobrar este impuesto cuando el valor del inmueble objeto de la venta es igual o inferior al valor de la adquisición.

La plataforma vecinal, con representación municipal desde los pasados comicios, tiene constancia de dos casos en Adra. Así se puso de relieve en el turno de ruegos y preguntas de la última sesión plenaria. «Señor alcalde, dé orden y deje sin efecto de oficio todas aquellas liquidaciones que, a sabiendas de que no se ha producido el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ha permitido usted que se liquiden y se notifiquen», exigen desde Plataforma. En este sentido, su portavoz, Francisco Fernández, acusa al alcalde, Manuel Cortés, de «mentir» en pleno. El primer edil dijo no tener constancia de ninguna reclamación y Plataforma mostró acto seguido la documentación en la que se deniega la devolución de las cantidades abonadas con la correspondiente firma del alcalde.

«No tengo por costumbre mentir y no miento», se defendió Cortés en pleno. «En cuanto las cuestiones de legalidad que plantea, yo no decido cobrar o no. Hay una sentencia de Tribunal Constitucional, es cierto, pero hasta que no se modifique la ley actuamos en arreglo a la legalidad», aclaró. El secretario del Ayuntamiento de Adra intervino para matizar al respecto que el asunto está «pendiente de regulación» y que de ello dependen de forma sustancial los recursos de las entidades locales, mermadas por la reducción de licencias para obras y construcciones desde el inicio de la crisis económica.

Vacío legal

Actualmente el Ayuntamiento de Adra tiene registrados 15 expedientes para recurrir la liquidación de la plusvalía. «Sólo existe un contribuyente que ha seguido el procedimiento a través de la vía contencioso-administrativa», ha informado al respecto la edil de Hacienda, Alicia Heras, que acusa a Plataforma Ciudadana de buscar rendimiento político «intentando confundir» a los vecinos. «Le recomiendo que se informe un poco mejor, ya que el Tribunal Constitucional no declaró ilegal el cobro del impuesto de plusvalía sino que sólo declaró inconstitucionales artículos concretos, para unas circunstancias muy específicas, y para cuya aplicación efectiva aún no se ha legislado», ha aclarado.

Por otro lado, Heras ha subrayado que se trata de un asunto generalizado y que corresponde al Congreso de los Diputados esclarecer los criterios para demostrar la pérdida de capacidad económica. «Tenemos el mismo vacío legal que el resto de entidades locales. No podemos valorar qué contribuyentes cumplen o no con la casuística concreta porque no tenemos aún una normativa que establezca cómo deben los contribuyentes acreditar correctamente estas situaciones concretas», ha apuntado la edil de Hacienda. De momento, sólo un caso se ha declarado inconstitucional.