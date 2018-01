La Princesa Guerrera, en el Centro Cultural de Adra Hoy el coro Pedro de Mena actúa en la parroquia y mañana llega el tuno de La Zapatera IDEAL ADRA Miércoles, 3 enero 2018, 14:22

El Centro Cultural de Adra recibirá el musical ‘Hua Mulán, la princesa guerrera’ este viernes, 5 de enero a las 11:30 horas de la mañana. Un espectáculo gratuito para toda la familia organizado por el Ayuntamiento de Adra como actividad previa a la llegada de los Reyes Magos que se encuadra en la programación navideña.

Por otra parte, el Coro Infantil Pedro de Mena de Adra ofrece hoy un Concierto de Navidad en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Adra. Será a las 20:30 horas de la noche y en el repertorio los niños y niñas cantores interpretarán villancicos como Ya nació el Niño Dios, Kings of Orient, Joy to the world, Adeste Fideles y muchos más bajo la dirección de José Antonio Pérez.

Mañana, la Asociación Cultural Las Flores de Mi Patio presentará su espectáculo ‘La Zapatera’ en el Centro Cultural. Una actuación de baile flamenco que cuenta una historia de superación y de vida cuya recaudación irá a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer. Será a las 21:00 horas y el precio de la entrada será de 5 euros.