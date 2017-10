La protectora de animales reduce a "cuatro vecinos" las quejas surgidas en el vecindario Se han presentado más de 15 instancias en el Ayuntamiento para pedir que trasladen el refugio de animales MARÍA TORRES ADRA Lunes, 30 octubre 2017, 11:44

La protectora de animales SOS Perros de Adra ha salido al paso de las quejas vecinales surgidas en los alrededores del domicilio que utiliza habitualmente en Carretera de Almería.

El colectivo ha confirmado a IDEAL que usa el patio de esta vivienda vacía para dar cobijo a animales abandonados, pero que actualmente «no tenemos más de cuatro». Cumpliría, así, la normativa municipal que limita la tenencia de animales a un máximo de cinco por hogar. Al tanto de las quejas vecinales y advertida por el Ayuntamiento, donde se han presentado más de 15 instancias por parte de comunidades de vecinos y personas anónimas pidiendo el traslado del refugio, la protectora ha reducido el número de perros para respetar la ordenanza.

No obstante, SOS Perros de Adra quita hierro al asunto y reduce a «cuatro vecinos» las quejas registradas. Insiste en que la molestia no es tal y que la mayor parte del vecindario apoya su labor. Por otra parte, el colectivo no se opone a trasladar el refugio a otras instalaciones, aunque alega carecer de medios para adaptarlas a sus necesidades. En este sentido, pide ayuda al Consistorio abderitano.