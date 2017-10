El PSOE acusa al PP de maquillar un contrato menor para adjudicarlo a dedo Se trata de una adaptación a las Normas Subsidiarias de Adra y, según los socialistas, es necesario un concurso público ADRA Lunes, 2 octubre 2017, 12:11

El Grupo Municipal Socialista de Adra ha sembrado la duda en torno a la adjudicación de un contrato de obra menor por parte del Ayuntamiento de Adra. En concreto, el principal grupo de la oposición pone en el punto de mira un proyecto realizado para adaptar las Normas Subsidarias y acusa al equipo de gobierno del Partido Popular de maquillar el trámite para hacerlo «a dedo».

La edil socialista Eva Quintana ha puesto de relieve las «irregularidades» que, a su juicio, presenta la adjudicación. «Al concurso del contrato solo fueron invitados, en un principio, cinco arquitectos de la provincia. Al mes siguiente se avisó a los profesionales de nuestro municipio a los que, en algunos casos, se les dio un plazo diferente para presentar la oferta», ha explicado. Al tanto de tales «anomalías», el Colegio Oficial de Arquitectos tomó cartas en el asunto, según ha informado la concejala. «Al conocer esta situación presentó un escrito en el Consistorio en el mes de marzo pidiendo personarse y conocer el expediente de dicha licitación pero aún no han recibido contestación», ha lamentado. Un hecho, según apuntan los socialistas, que «alienta a pensar que estas no sean las únicas irregularidades del proceso de licitación».

Asimismo, Quintana ha manifestado su ‘sorpresa’ por la decisión del equipo de gobierno de optar por un contrato de obra menor. «La orden por la que se regulaba la concesión de ayudas para financiar este tipo proyectos en materia de urbanismo, estaba valorado en más de 100.000 euros, lo que lo convertiría en un concurso público», argumenta. «Al utilizar un contrato menor, el PP no solo está volviendo a hacer uso de los contratos a dedo sino que está anunciando que el proyecto va a ser mínimo, lo que al final derivará en otros contratos para realizar ampliaciones que acabarán costando más dinero a los abderitanos», denuncia.

Gestión urbanística

Por otro lado, Eva Quintana asegura que estas no son las únicas «irregularidades» que han observado en el área de Urbanismo, cuyo titular es el propio alcalde, Manuel Cortés. «También están los expedientes eternos frente a otros que se agilizan rápidamente, estudios de detalle con procedimientos largos y caros cuando no deberían ser así, licencias de obra que no se obtienen hasta pasados meses y un sinfín de hechos que al ciudadano le está suponiendo pérdida de tiempo y de dinero», ha criticado.

En suma, a juicio del Grupo Municipal Socialista, la gestión urbanística que aplica el gobierno del PP en Adra está derivando en una ciudad «estancada». «Una ciudad que no crece, ni avanza, donde los profesionales del sector se ven afectados y las arcas municipales disminuidas. Todo por culpa de la pésima gestión del PP y de una oposición tan culpable como ellos por no permitir el cambio que Adra necesita», ha concluido en alusión a Plataforma Ciudadana Abderitana, Ciudadanos y Esther Gómez como edil no adscrita. El equipo de gobierno del Partido Popular, que gobierna en minoría desde 2015, no ha hecho declaraciones al respecto.