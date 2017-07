El PSOE vuelve a tocar a la puerta de C's para cambiar el gobierno en el Ayuntamiento de Adra Su portavoz hace un llamamiento expreso a Pedro Peña, único representante municipal de la formación naranja R. I. ADRA Lunes, 17 julio 2017, 11:17

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Adra considera que la situación del consistorio es “insostenible” como consecuencia de la “incapacidad” del equipo de Gobierno del PP para gestionar lo público. El alcalde y su equipo han sido “incapaces” de aprobar ni un solo presupuesto, un paso “imprescindible” para realizar las inversiones que necesita el municipio, como ha puesto de manifiesto esta mañana en rueda de prensa la portavoz socialista, Teresa Piqueras.

El PP, ha dicho, “no ha asumido que no tiene mayoría absoluta como en los doce años anteriores cuando campaban a sus anchas” y cree que la situación actual de “inestabilidad” es la que conduce a Adra a un callejón sin salida. El equipo de Gobierno de Manuel Cortés no se abre al diálogo, al consenso ni a la transparencia, ha recriminado Piqueras y ha añadido que “funcionan sin planificación ni organización”, lo que no merece el pueblo de Adra.

En virtud de este “caos” que se agrava con el transcurrir de las horas, la portavoz socialista se vuelve a dirigir a los partidos de la oposición en la corporación municipal en busca de una solución. “Los grupos de la oposición tenemos que poner los medios a nuestro alcance para frenar este caos”. En este sentido, ha dicho, “vuelvo a tender la mano de los socialistas de Adra al resto de los grupos políticos para impulsar el cambio que necesita nuestro municipio”.

“Hago un llamamiento a la responsabilidad a Plataforma y Ciudadanos para paliar este desastre que va a ser muy difícil solucionar si dejamos pasar un solo día más”, ha advertido. “Pedro Peña de Ciudadanos tiene en su mano que Adra dé un giro de 180 grados a esta situación para que podamos devolverles la dignidad a nuestros vecinos, que nos dicen a gritos que es inconcebible mantener a personas en el Gobierno que sólo miran por sus intereses”, ha criticado Piqueras.

Parálisis municipal

La situación de parálisis y bloqueo que, en opinión de la portavoz del PSOE, existe en el Ayuntamiento de Adra tiene su origen en la gran deuda municipal “fruto de la mala gestión” llevada a cabo por el PP y urge a llevar a cabo una auditoría de las cuentas para dar a conocer “la realidad contable” que el PP “trata de ocultar”. Teresa Piqueras ha recordado que se ha solicitado en sesión plenaria hasta en tres ocasiones dicha auditoría pero “siguen dando largas porque no quieren que el pueblo sepa la verdad”, ha reprochado.

El estado económico es ruinoso y peligroso, para Piqueras. Adra “tiene una deuda viva de más de 19 millones de euros aplazada hasta 2032 por el plan de pago a proveedores que limita el campo de actuación en la gestión, además de 44 préstamos con renegociaciones de la deuda, un remanente de tesorería negativo de 3,2 millones de euros y una reclamación judicial de CESPA de 11 millones de euros”, ha descrito la portavoz del PSOE.

A la vista de los datos, el proyecto de Manuel Cortés para Adra está “agotado” para Teresa Piqueras, y cree que es “tiempo de cambio” y de la renovación “que nos permite el resultado que arrojaron las urnas”. “Es tiempo de sumar, de ser valientes para armar una opción de gobierno al PP, a una derecha que se ha mostrado incapaz” y dotar, así, a Adra de la “estabilidad que necesita” y de un “gobierno que trabaje y sume para todos los vecinos y vecinas”, ha defendido la líder de los socialistas de Adra.