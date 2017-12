La Raíz, Juanito Makandé, Green Valley, O’Funk’Illo y Gatillazo, en el cartel del The Juergas Rock Estos nombres se suman a los ya anunciados de: S.A., Narco, Trashtucada, Los De Marras, La Otra y El Niño de la Hipoteca & Ferrán Exceso IDEAL Almería Martes, 12 diciembre 2017, 10:59

Un trabajo sin tregua y casi sin descanso. Mientras numerosas personas han disfrutado de unos merecidos días de descanso en este largo puente de diciembre, The Juergas Rock Festival ha cerrado en las últimas fechas las nuevas y flamantes incorporaciones para lo que será su cartel en el próximo año 2018. Una sexta edición que lleva camino de superar, un año más, las expectativas y que se desarrollará en la costera localidad almeriense de Adra, del 1 al 4 de agosto. Las bandas que añaden en esta segunda tanda de confirmaciones son: La Raíz, Juanito Makandé, Green Valley, O’Funk’Illo (con el regreso de la formación original) y Gatillazo. Un quinteto de lujo que se suma a los nombres propios anunciados a mitad del mes de noviembre, que fueron Soziedad Alkohólika, Narco, Trashtucada y Los De Marras y La Otra y el dúo El Niño de la Hipoteca & Ferrán Exceso para el escenario Ac(g)ústico situado en pleno paseo marítimo y con una gran carpa de sombra.

The Juergas Rock fue uno de los primeros escenarios que pisó La Raíz en Andalucía hace cuatro años y la estrecha relación del festival con la banda continuará su idilio en 2018, puesto que la imparable formación de Gandía no ha dudado en repetir un año más en un evento en el que fue el gran lleno del recinto en las dos anteriores ediciones. Después de colgar el ‘no hay billetes’ en Vistalegre para la grabación de un DVD histórico, La Raíz no faltará a su cita con el Juergas demostrando que es, sin duda, la banda del momento.

Otros que tienen un romance especial con el festival, por ahora incorruptible, es Gatillazo, la banda del patriarca de nuestro punk: Evaristo Páramos. Habrá que cambiar el refranero con ellos, puesto que si ‘una no es ninguna’, ‘no hay dos sin tres’ y ‘no hay quinto malo’, la banda alavesa volverá por sexto año consecutivo. No ha faltado a una sola edición de The Juergas Rock y los juerguistas lo celebran cada año dejándose la piel y las gargantas con los enérgicos directos del quinteto.

En la sexta edición de The Juergas Rock no faltará un sexteto que ha hecho del reggae y el dancehall un arte accesible para todos los públicos. Green Valley se estrenarán en el festival almeriense, que siempre ha guardado un espacio para texturas sonoras más diversas y mestizas. Letras reivindicativas y, sobre todo, positivistas. Unos mensajes que le han hecho recorrer escenarios de medio mundo y que los juerguistas merecían tener a su alcance. Dentro de esa variedad sonora se corresponde la entrada en el cartel de Juanito Makandé, quien ya estuvo en la edición de 2014. Makandé es un artista en constante movimiento, como demuestra su proyecto con Estricnina (con El Canijo de Jerez) y como demuestra su estreno de ‘Entre Mi Casa y La Luna’, una canción y videoclip grabados en los míticos Abbey Road de Londres, todo ello con el denominador común de calidad, calidez y textos tan poéticos como directos.

La ronda de confirmaciones culmina por todo lo alto con O’Funk’Illo. Pero no con una alineación cualquier sino con el regreso de la formación original, la que hizo del funk andaluz embrutecido un arte y un mundo propio en un planeta aceituna donde no existe el lugar para las penas. Energías renovadas para uno de los mejores bajistas del país, Pepe Bao, junto a la inconfundible voz de Andreas Lutz y la alienígena guitarra de Javi Marssiano.

El listón en 2017 se quedó muy alto, pero The Juergas Rock Festival seguirá haciendo todo lo posible por superar sus propias marcas.

Los abonos continúan a la venta tanto en www.thejuergasrockfestival.com como en www.wegow.com a un precio de 40 euros, más gastos. También se encuentran disponibles y se siguen vendiendo a muy buen ritmo las Parcelas Camping Villa Juergas, con sombra garantizada y cada una con derecho a dos personas, sin olvidar que habrá una zona de camping libre; el Kit Juergas y Kit Mojito; Promo Drink, que ofrece un cupón extra de seis euros por cada 30 euros adquiridos en compra anticipada en barra; y las Entradas Total Immersion, que incluye acceso exclusivo con vistas privilegiadas, acciones Meet and Greet, Kit de Merchandising y barra exclusiva sin esperas, donde tendrán también barra libre de cerveza hasta las 20 horas el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de agosto, pues no hay que olvidar que el día 1 será la fiesta de bienvenida gratuita en escenario Ac(G)ustico.