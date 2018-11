Unanimidad para pedir que mejoren en enlace entre la A-7 y la carretera de Berja La iniciativa ha partido de la edil Esther Gómez, que sugiere construir dos rotondas para mitigar el riesgo de este punto «conflictivo» M. TORRES ADRA Viernes, 2 noviembre 2018, 11:37

El Ayuntamiento de Adra pedirá a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que mejoren el enlace entre la Autovía del Mediterráneo y la carretera que conduce a Berja. Un punto «conflictivo» para el tráfico rodado que necesita ser revisado para mitigar el riesgo que existe en la actualidad.

La iniciativa ha sido trasladada a la última sesión plenaria por la edil no adscrita Esther Gómez y ha sido respaldada por unanimidad. A juicio de la que fuera portavoz de Plataforma Ciudadana Abderitana, se trata de una demanda «urgente» y así consta en su escrito. A la espera de conocer el dictamen técnico, Gómez sugiere construir dos rotondas que regulen el tráfico «en los dos sentidos de circulación de la Autovía A-7». En la defensa de su moción, Gómez subrayó que se trata «de uno de los peores puntos negros» de la citada autovía. A modo de ejemplo, citó la actuación que se va a llevar a cabo en el enlace 411 de la A-7, en el municipio de El Ejido. « Ya se ha licitado la obra de otra salida, también peligrosa, por lo que ya nos debe tocar a los abderitanos que se arregle este peligroso enlace», argumenta la edil.

Un punto transitado

Por último, la concejala subrayó que este enlace de la autovía no sólo sirve para incorporarse a la Carretera de Berja, sino que también es el enlace que sirve de acceso a los principales núcleos poblacionales de Adra, como las barridas de Puente del Río y La Curva, y a las zonas donde están ubicados los principales polígonos industriales y centros de comercialización agrícolas. «Esto supone que ese acceso es transitado, tanto por vehículos ligeros como por vehículos pesados, ocasionando un gran flujo de tráfico que hace aún más peligroso ese enlace», apostilla la secretaria de Plataforma por Adra.

Por otro lado, Gómez consiguió sacar adelante una moción para proteger los precios públicos de la Piscina Municipal del IVA. Una medida que ya contempla la ley, que obliga a no aplicar este impuesto a los servicio municipales. La iniciativa generó debate entre los ediles de la corporación municipal que, pese al informe de Intervención que así lo aclaraba, no entendieron la insistencia de Gómez en este punto. Finalmente, PP, PSOE, Plataforma Ciudadana Abderitana y Ciudadanos optaron por abstenerse ante cierto desconcierto. No obstante, la moción se aprobó con el único voto favorable de la única edil no adscrita del Consistorio abderitano. La sesión plenaria tuvo lugar el pasado lunes por la tarde.