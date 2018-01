El vandalismo salpica al Molino del Lugar de Adra Este antiguo molino harinero es uno de los edificios históricos más importantes de la localidad Lunes, 8 enero 2018, 20:31

a. Es uno de los lugares con más encanto de Adra, símbolo de su pasado más reciente. El Molino del Lugar, transformado en museo etnográfico, ha sido víctima de nuevos actos vandálicos. Pintadas y residuos han enturbiado la tranquilidad en este antiguo molino harinero, ensuciando la imagen de la ciudad milenaria.

La denuncia ha llegado de la mano del propio Ayuntamiento. La portavoz del equipo de gobierno, Carmen B. López, ha lamentado públicamente lo ocurrido. «Tristemente los abderitanos y abderitanas somos de nuevo testigos de un acto incívico por parte de personas que no respetan nuestros espacios públicos», ha dicho al respecto. Según sus declaraciones, los daños se reducen a «pintadas y restos de residuos». «Trabajaremos desde el Ayuntamiento para restablecer los daños en el menor tiempo posible, ya que se trata de un enclave muy visitado por las personas que vienen hasta nuestra ciudad», ha apuntado. Asimismo, ha anunciado que abrirá una investigación para que los autores materiales de este acto vandálico «asuman sus responsabilidades».

Construido en el siglo XIX, el Molino del Lugar se dedicó principalmente a moler trigo y funcionó hasta los años 70. Los herederos de la última molinera, Dolores Ruiz Guillén, lo vendieron al Ayuntamiento de Adra que lo rehabilitó.

Concienciación

A lo largo de 2017, según la también diputada provincial por el PP, el Ayuntamiento inició 300 expedientes por no respetar los espacios públicos. El año 2018, por su parte, arrancaba con un contenedor de residuos orgánico en llamas. Los hechos ocurrieron en la calle Mercado. En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno pone de relieve el gasto extra que este tipo de comportamiento supone para las arcas municipales. «Los actos vandálicos sobre el patrimonio urbano, mobiliario y otras zonas públicas de la ciudad, cuestan miles de euros cada año a las arcas públicas, unos recursos que pagamos todos y no podemos destinar a otras cosas», ha subrayado. López Zapata apela a la «responsabilidad colectiva» para que no vuelva a ocurrir y alude a la campaña de concienciación ‘Adra eres tú, cuídala’, impulsada recientemente por el Ayuntamiento para avanzar en sensibilización de la población abderitana. Asimismo, ha advertido que se intensificará la vigilancia para paliar el vandalismo en Adra.