La venta forzosa, la única «solución» para la reapertura del hotel Mirador de Adra El equipo de gobierno asegura que hay empresarios «dispuestos a invertir en Adra» y culpa a la propiedad de que el inmueble permanezca cerrado MARÍA TORRES ADRA Martes, 8 mayo 2018, 11:03

El hotel Mirador de Adra sigue viendo la vida pasar cerrado a cal y canto. Cinco años después de su cierre, la venta forzosa del inmueble se perfila como «la solución» para su posible reapertura. El Ayuntamiento tramita el expediente desde hace tiempo y confía en que los resultados serán los esperados. Ubicado en primera línea de playa, su reactivación es un clamor popular en una localidad costera sin plazas hoteleras que ofertar.

Según ha informado el equipo de gobierno, existen empresarios dispuestos a invertir en la localidad. Han visitado el edificio, hoy en estado ruinoso, y han conocido su entorno. Sin embargo, los número no cuadran. «Hemos propiciado reuniones entre los empresarios y la propiedad, pero desgraciadamente este equipo de gobierno no puede fijar el precio», ha aclarado al respecto el edil César Arróniz. También de la mano del equipo de gobierno, responsables del Sareb o 'banco malo' se han personado en Adra para analizar la situación y realizar una nueva tasación. Sin embargo, los términos económicos que plantea la propiedad son al parecer inasumibles. «Hay empresas interesadas en la reapertura de hotel en cuanto se resuelva la venta forzosa. Estamos convencidos de que el camino es el correcto y que el fruto final será satisfactorio para todos», ha garantizado el edil en la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento. En cuanto a la demora en el tiempo del expediente para la venta forzosa, Arróniz ha argumentado que no se pueden concretar plazos porque la propiedad «no recoge» las notificaciones y «esto obliga a hacer publicaciones periódicas en los boletines oficiales». Acusado por la oposición de mantener un papel «inactivo» en este asunto, el equipo de gobierno del PP ha recordado los incentivos fiscales aprobados para promover la inversión privada en el sector turístico.

Cruce de reproches

El Ayuntamiento de Adra creará «de forma inmediata» una mesa de trabajo para que los grupos políticos estén al tanto de los pasos que puedan dar en torno a la reapertura del hotel, un «fin común», y para estudiar la elaboración de un estudio de viabilidad que sirva para «acercar a los empresarios». La propuesta, que parte de la edil Esther Gómez, no cuenta a priori con el aval de PP, Cs y PSOE, que no consideran necesario este trámite.

Gómez ha criticado a los populares por «no hacer todo lo necesario» para regenerar el turismo en Adra. En esta misma línea, la portavoz del PSOE, Teresa Piqueras, apuesta por trabajar «de forma activa». «Para volver a abrir el hotel hay que hacerlo rentable. No basta con mostrarlo», critica. «Las expectativas de un inversor en Adra son mínimas en cuanto a limpieza, seguridad, iluminación y actividades culturales», argumenta. Plataforma Ciudadana Abderitana, por su parte, insiste en la falta de información y transparencia que rodea a los trámites para la reapertura del hotel. «Es una pena tener un hotel cerrado y que no haya camas en Adra», lamentan desde Cs.

«El problema es lo que la propiedad quiere. Este alcalde está dispuesto a dialogar con la propietaria, que no ha abierto la boca después de tantos requerimientos», zanja al respecto el alcalde, Manuel Cortés, convencido de la rentabilidad de un hotel con 60 habitaciones, ubicado a orillas del Mar Mediterráneo, en la ciudad más antigua de Almería.