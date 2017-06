La versión de Despacito de una profesora del instituto Abdera se vuelve viral en internet Marta del Valle es su autora M. T. Aadra Miércoles, 28 junio 2017, 16:38

«Di, cuántas veces he dicho que te calles/la cabeza hoy me va a explotar...». Así arranca la versión del archiconocido Despacito ,de Luis Fonsi, elaborada por una profesora de Música del instituto de enseñanza secundaria Abdera. Una adaptación musical que se ha hecho viral en internet y que ha rozado las 500.000 reproducciones.

No era la pretención de su autora, Marta del Valle, que sólo quiso romper una lanza a favor del profesorado en plena época de exámenes. Una forma simpática de reconocer el trabajo diario que realizan los docentes y de animar al alumnado a estudiar a conciencia para evitar asignaturas pendientes en septiembre. «Deja de portarte mal pues eres un peligro/yo no pienso dar ni un grito/aquí apunto tu apellido», apunta en otra estrofa. Grabada con su propia voz, la particular versión de esta profesora de Valladolid ha sido compartida en las redes sociales. El popular ‘blog del maestro’ también lo ha hecho. «La canción le ha encantado incluso a mis alumnos. Ya han grabado un vídeo cantándola con mi letra y grabaremos uno más con alumnos y profesores», ha informado Marta del Valle. La autora de esta versión imparte clases de Música en el instituto Abdera de Adra desde hace cuatro años.