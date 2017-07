Vertidos ilegales de pescado y basura enturbian las aguas del Puerto de Adra El Club Náutico de denuncia la suciedad que acumula, la falta de limpieza y la «pésima imagen» que ofrece a turistas y visitantes MARÍA TORRES Adra Domingo, 2 julio 2017, 19:50

El Puerto de Adra vive rodeado de «mal olor, moscas y basura». Es «el puerto más sucio de la provincia», a juicio del Real Club Náutico de la localidad que -por enésima vez- denuncia la «pésima imagen» que proyecta ante turistas y visitantes . Cajas de pescado, plásticos, botellas, restos de sandía, latas de refresco y un sinfín de residuos campan a sus anchas en unas aguas que, además, reciben diariamente las capturas que no consiguen venderse en lonja.

Son los denominados descartes de pescado, especies que por su escaso valor comercial son devueltas al mar antes de llegar a puerto o desde la misma lonja. Un «foco de infección» que parte de la zona pesquera del Puerto de Adra y que inevitablemente desemboca en las instalaciones deportivas. «Ya estamos cansados de quejarnos», reconoce el presidente del Club Náutico, Antonio Fernández. «El Ayuntamiento nos dice que no tiene competencias y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que no tiene personal de limpieza, pero lo cierto es que esta situación no se puede permitir porque estamos ante un puerto lleno de mugre», añade.

A la falta de limpieza, se suma una falta de concienciación evidente: «No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia». Preocupado por la imagen que proyecta el recinto portuario, Fernández exige que se tomen cartas en el asunto de una vez. «La suciedad sólo atrae a las moscas, no al turismo», señala el responsable de un club con más de 40 años de trayectoria.

Investigación

Los vertidos de pescado al mar se han convertido en el pan de cada día. Responsables del club requirieron el pasado 23 de junio la presencia de la Guardia Civil y los hechos fueron denunciados por el Seprona. «Se vuelcan contenedores completos de pescado al mar, jureles principalmente, ante la indiferencia de la policía portuaria y eso finalmente termina descomponiéndose», asegura.

Por su parte, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha iniciado una investigación para aclarar estos vertidos con descartes de pesca en el puerto de Adra e imponer, si procede, una sanción a los autores. «En este puerto la gestión de la lonja depende de la Asociación de Productores Pesqueros de Adra y esta entidad, como gestora directa, es la única responsable de articular las vías y soluciones necesarias para un tratamiento sostenible y adecuado de ese material residual», ha indicado a IDEAL la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Por su parte, el Consistorio abderitano alega que el problema de los descartes de pescado excede de sus competencias.