Álamo estudia recurrir el archivo de la denuncia contra el alcalde El concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Berja insiste en las irregularidades denunciadas y descarta dimitir M. TORRES BERJA Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:46

. Antonio Álamo, concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Berja, ha anunciado a IDEAL que estudia recurrir el fallo judicial que archiva la denuncia por presunta prevaricación contra el alcalde de Berja, Antonio Torres. Dispone de un plazo de tres días para tomar la decisión y no descarta «ampliar la denuncia».

El edil insiste en que se produjeron irregularidades en el desarrollo urbanístico de La Tomillera. «Hay construcciones ilegales, actualmente funcionando y sin licencia de obras, y expedientes disciplinarios aún por resolver. ¿Cómo se van a resolver? Esa es la pregunta que yo planteo al equipo de Gobierno», ha dicho tras conocer la decisión del Juzgado de Instrucción de Berja.

En cuanto a las críticas recibidas por solicitar el cese inmediato de la actividad empresarial, Álamo se defiende: «Yo sólo denuncié que el alcalde no movió ficha en el desarrollo del suelo en su conjunto para favorecer a una sola empresa, afín al PP, y sólo movió ficha un día antes de prestar declaración en el juzgado». Álamo, que ratifica la «falta de actuación» por parte del Ayuntamiento, asegura que hay empresas «a la espera» del desarrollo integral de este suelo y que se podrían crear más puestos de trabajo.

Dimisión

Conocido el fallo judicial, el Partido Popular de Berja ha exigido la dimisión de Antonio Álamo como concejal de UPyD. A su juicio, con su denuncia «ha puesto en peligro» el trabajo de cientos de virgitanos. «Exigimos al concejal de UPyD que, si le queda algo de dignidad, dimita de su cargo porque le viene muy grande el puesto», han manifestado los populares.

El PP también ha arremetido contra el Grupo Municipal Socialista por su «tibieza» en este asunto. «La política municipal es defender a capa y espada lo que sea bueno para nuestros vecinos», recriminan al principal partido de la oposición. «Lo que está en juego es el pan de muchas familias y la continuidad de una empresa que lleva dando trabajo en Berja desde hace más de 100 años», han reiterado.

Álamo rechaza dimitir «Fui elegido democráticamente y no he cometido ningún acto ilegal», ha dicho. «Me someteré a las urnas para revalidar o no mi cargo. Ganas y voluntad no me faltan», ha añadido.