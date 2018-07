El PP de Berja acusa al PSOE de arañar votos a través del reparto de alimentos La secretaria de los socialistas dice que colabora con esta causa desde 2011 y desvincula su labor humanitaria de su faceta política MARÍA TORRES BERJA Lunes, 23 julio 2018, 12:00

Ante un previsible adelanto electoral en Andalucía, en el municipio de Berja ya están en campaña. El Partido Popular ha denunciado públicamente al Partido Socialista por hacer un «uso político de la desgracia». Acusa al principal partido de la oposición de intentar captar votos a través del reparto de alimentos entre los más desfavorecidos, usando el nombre de una asociación cultural de la localidad. Isabel Arévalo, portavoz del PSOE, no ha tardado en defenderse de estas acusaciones, desvinculando su colaboración humanitaria de su faceta política.

Según la denuncia del PP, el PSOE usa el nombre de la asociación Piznela para colaborar con Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Almería. «Escondidos bajo el nombre de una asociación que no está activa, el PSOE local consigue comida del Banco de Alimentos, la cual reparten personalmente Isabel Arévalo y sus concejales, quienes recogen la documentación para ello en la sede socialista, aprovechándose así de la necesidad y de la desgracia de muchos de nuestros vecinos, intentando comprar así sus votos», ha puesto de relieve Antonio Torres, alcalde de Berja.

Al respecto, Arévalo ha aclarado que colabora desde 2011 con esta asociación, principalmente en trámites administrativos, y que esta colaboración forma parte de su «esfera privada». «Jamás hemos hecho publicidad política de este asunto y me parece muy rastrero utilizarlo para atacarme como concejal», ha lamentado. Además, ha desmentido que se realicen trámites en la sede socialista sino que todo lo relativo al reparto de alimentos se hace en un local de la propia asociación.

Desde el Banco de Alimentos en Almería no se ha entrado a valorar la polémica. Su responsable, Juan Azorín, ha declarado a IDEAL que no tiene constancia de que se estén produciendo irregularidades en el reparto de alimentos en Berja y que, en caso de que existieran, se trasladarían al Ministerio de Agricultura. «Llegando los alimentos a las familias más necesitadas y no cobrando por ello es suficiente para prestar la labor», ha dicho.

Deslealtad institucional

Por otra parte, los populares virgitanos también han denunciado el uso partidista que, a su juicio, la Junta de Andalucía hace de sus delegados en Almería. En este sentido, afirman que los concejales del equipo de gobierno del PP no están al tanto de las visitas institucionales a Berja y que las convocatorias se transforman en mítines. «Están a la caza y captura de votantes a través de la mentira, la manipulación y el abuso de su posición en la Junta de Andalucía», ha apostillado Torres.

En este sentido, la portavoz municipal del PSOE ha desmentido que los ediles del PP no estén al tanto de las visitas de los delegados y ha puesto de manifiesto la «deslealtad» que existe por parte del Ayuntamiento. «Yo acuso a Antonio Torres de no hablar con la Junta de Andalucía, no es un interlocutor grato para el PP, y Berja está perdiendo actividades interesantes y gratuitas para los vecinos por no gestionarlas», ha dicho. «Ante esta falta de contacto, es mi obligación como concejal hacerlo yo» , ha añadido. Desde el Gobierno andaluz se ha optado por no hacer declaraciones.