La calidad certificada del pimiento de Berja enfrenta a PP y PSOE

La búsqueda de la calidad diferenciada para el pimiento de Berja ha enfrentado a populares y socialistas. Equipo de gobierno y oposición comparten el fin, pero no los medios. El alcalde, Antonio Torres, ha manifestado que la Junta de Andalucía ha rechazado la iniciativa aprobada en pleno por unanimidad por no llegar respaldada por el sector, tal y como establece el decreto que regula este tipo de denominaciones.

La solicitud, tal y como ha indicado la Consejería de Agricultura al Ayuntamiento de Berja, debe ser presentada por las personas físicas o jurídicas productoras del alimento y debe hallarse protegida por alguna de las figuras de calidad diferenciada. La respuesta oficial, a su juicio, choca frontalmente con la ronda de contactos iniciada por Isabel Arévalo, portavoz del PSOE en el Consistorio. «Ha emprendido una 'tourné' para engañar a los agricultores, diciéndoles que la moción presentada en septiembre en el pleno era suficiente para propiciar la concesión de la marca de calidad», ha lamentado. «Los socialistas virgitanos han perdido los papeles y quieren vender como logros suyos cosas que no son reales», ha añadido. Torres pide a Arévalo que «deje de engañar» a los agricultores y acusa a la delegación de Agricultura de ser «cómplice» en esta estrategia.

La portavoz del principal grupo de la oposición no ha tardado en defenderse. La socialista ha confirmado a IDEAL que se ha reunido con productores y comercializadoras para conocer su posición al respecto y, por su parte, acusa al alcalde virgitano de «dejación de funciones». «Si el alcalde no intenta buscar el apoyo del sector, lo haré yo», ha dicho al respecto. La edil, que aún confía en alcanzar el certificado de calidad para el pimiento de Berja aunque se trate de un proceso «lento y complicado, exige al equipo de gobierno que «supervise los trámites», se reúna con el sector e incluso con el delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz. «Que haga su trabajo como alcalde», ha pedido. Por último, ha matizado que la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Berja y aprobada por unanimidad en septiembre fue una moción del PSOE. Los populares aclaran que el asunto lo vienen estudiando desde el inicio de la legislatura. PP y PSOE coinciden, sin embargo, en las características singulares del pimiento de Berja y que lo hacen merecedor de obtener la marca de calidad.

Quejas contra Agricultura

Por otra parte, Torres ha arremetido contra la delegación de Agricultura en Almería. «Desde la Junta no se presta la más mínima colaboración a los agricultores de Berja. Las convocatorias de ayudas para la mejora de caminos rurales se plantean de forma que no encaje en modo alguno la tipología de estas vías en el término virgitano. Si no fuese por la iniciativa municipal al respecto, habría sido imposible arreglar la mayoría de las decenas de kilómetros de caminos rurales que se han asfaltado en Berja en los últimos años», ha denunciado. La rebaja del ICO para la construcción de invernaderos o la partida presupuestaria destinada a alquiler de maquinaria para arreglar caminos tras las lluvias también forman parte de la iniciativa municipal, según ha recordado.

Ortiz ha declarado al respecto que Berja es el único municipio de la comarca que no se ha adherido a la convocatoria de ayudas para el arreglo de caminos rurales. Adra, Dalías El Ejido o Roquetas sí lo han hecho. «Han sido 32 los municipios de Almería que no han manifestado inconveniente alguno para solicitar las ayudas. No obstante, se volverá a convocar y animo al Ayuntamiento de Berja a que se reúna con nuestros técnicos para hacerlo. Están a su disposición», ha anunciado Ortiz. En cuanto a la calidad certificada del pimiento, Ortiz insiste en que se necesita el apoyo del sector para que la iniciativa prospere y anima al Ayuntamiento a trabajar en esta línea. «Por lo temprano, por su sabor y por su agua, lo puede conseguir», ha reconocido.