David Robles, nominado de nuevo a los Premios Picasso como mejor peluquero andaluz Compite con tres profesionales más del sector en una gala que se celebrará en Sevilla el 10 de febrero

David Robles vuelve a estar nominado a los Premios Picasso. El virgitano compite en la categoría de Mejor Peluquero. Es la segunda vez que se le convoca a este prestigioso certamen andaluz que reúne a los profesionales más distinguidos del sector.

Cuatro peluqueros optan a conseguir el reconocimiento que los considera el mejor en su profesión. El almeriense, que ya estuvo nominado en la anterior edición, lo afronta con la misma ilusión. «Estar entre los mejores peluqueros de Andalucía es una satisfacción personal, con independencia de que finalmente consiga o no el premio», ha declarado a este periódico. «Es un reconocimiento a mi carrera, a mi trabajo y a mi día a día. Es también una palmadita en la espalda que me indica que, aunque todo se puede mejorar, no lo estamos haciendo mal», ha reconocido. La gala de los Premios Picasso tendrá lugar el 10 de febrero en Sevilla. Además de estar nominado como mejor peluquero en 2017, Robles consiguió el primer premio a la Mejor Colección en 2016.

Ubicada en el número 66 de la Carrera de Granada de Berja, la peluquería de Robles presume de apostar por estilos vanguardistas y personalizados, adaptados siempre al estilo único de cada cliente. Robles abrió su propia peluquería en 1999 y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos y reconocimientos a su trabajo. El último llegó a final de 2017 de la mano de la Fundación Constanza, que premió a Robles por su trayectoria profesional en un acto que tuvo lugar en el hotel Ritz de Madrid. Un ‘suma y sigue’ para este joven peluquero de Berja que lleva el nombre de su localidad y de su provincia por donde pisa.