Itinerarios de la Semana Santa de Berja

La Cofradía de la Entrada Triunfal de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor y la Esperanza fue la encargada ayer de dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Berja. El recorrido, que se prolongó durante cuatro horas, dejará paso a la estación de penitencia del Cristo de Medinaceli y la Virgen de las Mercedes, prevista para el Martes Santo. Nueve hermandades y 16 pasos salen a la calle durante esta semana en Berja donde, además, se puede aprovechar para disfrutar de la gastronomía más tradicional.

Procesiones, horarios e itinerarios:

MARTES SANTO, 27 de marzo. Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes. Salida: 20,30 h. Carrera oficial: 23,30 h. Entrada: 01,00 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, C/ Gabriel Miró, C/ Teatro, C/ Greco, Placetilla las Monjas, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, Paseo de Cervantes, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

MIÉRCOLES SANTO, 28 de marzo. Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. de la Amargura. Salida: 21,00 h. Carrera oficial: 23,45 h. Entrada: 01,00 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/ Puente Lozas, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Buena Fe, C/ Mártires de la Alpujarras, Placetilla de las Monjas, C/ Salvador Dalí, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

JUEVES SANTO, 29 de marzo. Cofradía del Silencio, Santo Cristo de Cabrilla. Salida: 20,30 h. Carrera oficial: 23,00 h. Entrada: 00,00 h.

Itinerario: Parroquia de San Juan Bautista, Rambla, C/ Real, Camino Viejo, C/ Ramón y Cajal, C/ Manuel Salmerón, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de la Verónica. Salida: 20,30 h. Carrera oficial: 22,20 h. Entrada: 00,30 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Alférez, C/ Gabriel Miró, C/ Teatro, C/ La Palma, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, C/ Mártires de la Alpujarra, C/ Buena Fe, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, C/ San Tesifón, C/ Carolinas, C/ Nueva, Paseo de Cervantes, C/ Doctor Caba, C/ Teniente Joya, Plaza de la Cruz, C/ Picadero, C/ Chiclana, C/ Teatro, C/ Gabriel Miró, Carrera de Granada, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores. Salida: 21,00 h. Carrera oficial: 23,50 h. Entrada: 01,00 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Goya, C/ Fuente Toro, C/ Alférez, C/ Gabriel Miró, C/ San Quintín, Placetilla de las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Placeta de la Cruz, C/ Agua, C/ Manuel Salmerón, C/ Cura Antonio Martín, C/ Faura, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

VIERNES SANTO, 30 de marzo. Santo Vía Crucis Stmo. Cristo de la Expiración. Salida: 11,00 h. Entrada: 12,30 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, Carrera de Granada, c/ Alférez, c/ Fuente Toro, Barrio de Los Cobos, c/ Velázquez, c/ Severo Ochoa, c/ Echegaray, c/ Jacinto Benavente, c/ Fuente Toro, c/ Goya, Plaza de la Constitución, c/ Puente Lozas, c/ Agua, c/ Buena Fe, c/ Mártires de la Alpujarra, Placetilla de las Monjas, c/ Salvador Dalí y Parroquia de la Anunciación.

Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma Salida: 20,00 h. Carrera oficial: 22,30 h. Entrada: 23,30 h.

Itinerario: Parroquia de la Anunciación, Plaza de la Constitución, C/ Salvador Dalí, Placetilla las Monjas, C/ Greco, C/ Chiclana, C/ Picadero, Placeta la Cruz, C/ Teniente Joya, C/ Humilladero, C/ Arevalos, Placeta de la Saliva, C/ Marques de Iniza, C/ Rosalillos, C/ Alcántara, C/ Doctor Caba, Paseo de Cervantes, C/ Agua, C/ Nueva, C/ Carolinas, C/ San Tesifón, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 de abril

Hermandad de Cristo Resucitado. Salida: 10,00 h. Carrera oficial: 11,30 h. Entrada: 12,00 h.

Itinerario: Casa Hermandad, C/ Bahía, C/ El Prado, Cuesta de la Fuente, C/ Juan Ramos Vallecillos, Avenida José Barrionuevo Peña, C/ Manuel Salmerón, C/ Agua, C/ Puente Lozas, Plaza de la Constitución y Parroquia de la Anunciación.