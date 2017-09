La Junta dice que evaluará la situación de las aulas específicas del CEIP de Berja para "suplir" necesidades El Gobierno andaluz afirma que cuentan con informes al respecto que serán remitidos a la Consejería para evaluar la posibilidad de contar con un tercer monitor en lugar de redistribuir medios en el centro E.P. BERJA Miércoles, 13 septiembre 2017, 15:48

-

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación en Almería, ha indicado que va a evaluar la situación de los monitores en aulas específicas del CEIP 'Celia Viñas' de Berja (Almería) al fin del "suplir" las necesidades planteadas por los padres y madres de alumnos que desde el pasado lunes se concentran a las puertas del centro escolar para reivindicar un monitor para atender a seis escolares con gran dependencia.

Fuentes de la Junta han explicado a Europa Press que si bien actualmente los alumnos -un total de 11 escolares atendidos en dos aulas específicas- son atendidos "con la ratio que les corresponde" a través de dos monitores, se va a estudiar la situación para incrementar con un tercer monitor ante la situación de uno de los escolares, que precisa atención específica.

"Vamos a ver cómo interactúa el niño con el grupo para ver si ese alumno necesita un monitor especial", han apuntado desde la Administración andaluza, donde han explicado que cuentan con informes al respecto que serán remitidos a la Consejería para evaluar la posibilidad de contar con un tercer monitor en lugar de redistribuir medios en el centro.

Cabe recordar que las madres y padres de los alumnos, que expresaron su voluntad de no ir a clase hasta solucionar el conflicto, remitieron varios escritos a la Junta de Andalucía y mantuvieron hasta dos reuniones con la delegada territorial de Educación, Francisca Fernández, para pedirles un monitor más aunque, según la versión de los afectados, "la solución que nos han dado es que nos apañemos con los recursos que hay en el colegio.

Las reclamantes han asegurado que aunque se ha reconocido que sería necesario contar con un segundo monitor, "no vamos a quitarle el monitor a unos niños para dárselo a otros", por lo que van a mantener sus protestas. "Son niños muy dependientes y como padres no vamos a tolerar que unos se queden sin monitor para otros lo tengan. No vamos a entrar hasta que no nos den una solución".