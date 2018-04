Alcolea blinda el cultivo del olivo

. Ya está en vigor. Los agricultores que estén interesado en adquirir un olivar en Alcolea para levantar un invernadero llegan tarde. El Ayuntamiento ha prohibido el cambio de cultivo en la mayor parte de su término municipal, ocupado en su mayoría por cientos de olivos estratégicamente alineados. La normativa municipal persigue reducir el impacto visual que lleva consigo la agricultura intensiva y, al mismo tiempo, proteger la seña de identidad de este municipio de la Alpujarra.

Según consta en el texto, que fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria el pasado mes de diciembre, «no se permite el cambio de cultivo del olivar a intensivo protegido, ni intensivo al aire libre». Tampoco se permiten mallas ni plásticos para delimitar las fincas. El vallado de las fincas debe ser metálico o «con setos vegetales». En cuanto a las condiciones establecidas para instalar un invernadero en el término municipal de Alcolea, los interesados deben tener en cuenta que se obliga a dejar una zona libre en el área invernada para el acceso, carga y descarga y otros usos. Está prohibido usar los caminos u otras zonas comunes. Tampoco se pueden hacer desmontes en pendientes para «preservar el sistema montañoso» y los embalses deben ubicarse «bajo el nivel del terreno» preferiblemente. La ubicación de balsas de riego o los sistemas de evacuación de pluviales también están sujetos a un paquete de condicionantes y las casetas o naves que se construyan deben ir pintadas de color blanco. Por último, la ordenanza municipal establece la obligación de tener un contenedor en cada invernadero para aglutinar los residuos y prohíbe la quema de plásticos.

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, la ordenanza municipal para la regulación de las condiciones estéticas y morfológicas del entorno agrícola del término municipal de Alcolea está en vigor y afecta al suelo no urbanizable. Su incumplimiento, lleva aparejadas sanciones económicas.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Alcolea no concederá licencias para la construcción de nuevos invernaderos en parcelas que se estén cultivando olivos. La agricultura intensiva bajo plástico se reserva a solares baldíos, que son escasos. Acostumbrada desde antaño la agricultura tradicional en general y al cultivo del olivo en particular, es la primera vez que Alcolea pone en marcha una ordenanza de estas características. «Hemos intentado ser previsores tras la solicitud de nuevas licencias de invernadero y así proteger el cultivo del olivo, que es nuestra seña de identidad», ha explicado a IDEAL Antonio Ocaña, alcalde de Alcolea. Actualmente la agricultura intensiva bajo plástico en el término municipal es testimonial si se compara con las hectáreas de olivos que hay en Alcolea. Ocaña ha especificado que el texto empezó a tomar forma el verano del año pasado, de la mano de los técnicos de la Diputación de Almería. Además, ha subrayado que el respaldo de la corporación municipal ha sido unánime y que no se han presentado alegaciones al respecto. Por último , Ocaña ha aclarado que se ha intentado fijar un documento que permita la instalación de invernaderos, que genera trabajo y sirve para paliar la despoblación, sin desproteger la seña de identidad de Alcolea, el olivo.