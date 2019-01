Dalías aprueba sus presupuestos con la oposición en contra Las cuentas municipales superan los 3.700.000 euros e incluyen, entre sus inversiones, terminar la remodelación de la Plaza de las Flores MARÍA TORRES DALÍAS Viernes, 4 enero 2019, 21:04

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Dalías ha aprobado los presupuestos municipales del año con la Corporación municipal dividida. El equipo de gobierno, formado por PSOE e IU y presidido por Francisco Giménez, ha logrado sacar adelante las cuentas públicas, que ascienden a 3.700.000 euros. La oposición, compuesta en exclusiva por el PP, ha votado en contra.

Son, a juicio del primer edil, unos presupuestos «coherentes» con la situación económica de las arcas municipales. «Hay que pagar la deuda adquirida por el Partido Popular, así como las sentencias judiciales, también adquiridas durante los años de gobierno de la derecha», ha justificado el alcalde daliense. Aún así, en el capítulo de inversiones se recoge terminar la remodelación de la Plaza de las Flores, un lugar muy característico del municipio. La segunda fase de su transformación dará comienzo en breve gracias a una partida de 18.000 euros. Los trabajos se prolongarán durante un mes y enlazarán con la tercera y última fase del proyecto. Saldrá a licitación en unos días y contará con una inversión de 45.000 euros, según ha avanzado el primer edil.

Por otra parte, la hoja de ruta de este 2019 también reserva partidas para el mantenimiento de calles, plazas y jardines y para la adaptación de algunos edificios públicos, que cambian de uso. «La biblioteca se cambiará de ubicación y la escuela de música también», ha asegurado. En lo que respecta a la agricultura, principal motor económico de Dalías, los presupuestos municipales incluyen arreglar enlaces entre caminos rurales y apoyar actividades ligadas a la promoción de la agricultura daliense. En este sentido, el alcalde ha apuntado que se aprovechará la capitalidad gastronómica de Almería para seguir trabajando en esta línea.

Deuda

Las cuentas municipales de 2019 destinan 500.000 euros a mitigar la deuda que arrastra el Ayuntamiento. En este sentido, Giménez ha especificado que actualmente asciende a 2.400.000, frente a los siete millones del año 2015. Aumenta, por otra parte, la partida destinada a personal para «actualizar» los salarios de los funcionarios tras la congelación impuesta en 2011 por el Gobierno de España.

«Nos queda poco dinero para inversiones, pero preferimos atender el día a día de Dalías a proyectar grandes obras que embarguen a nuestros vecinos durante varios años», ha reconocido. Giménez, no obstante, ha recordado que se está a la espera dos subvenciones, «concedidas y aprobadas por la Diputación de Almería», para arreglar el Camino Viejo de Celín y para la pista deportiva de Almargen, dos proyectos aún pendientes de ejecución.

En clave electoral, Giménez repite como candidato por el PSOE para optar a la reelección en los comicios de mayo. El regidor daliense afirma presentarse con los deberes hechos, aunque limitado por una deuda «heredada». «Hemos afrontado una deuda que no nos dejaba respirar y hemos hecho frente a ella mensualmente. Primero hay que mantener la casa limpia», ha dicho, satisfecho por su gestión.

El PP dice 'no'

Los presupuestos municipales de Dalías responden a unas cifras «ficticias y amañadas». Así lo considera el Grupo Municipal del Partido Popular. Sus cinco concejales han votado en contra, frente a los seis que suman PSOE e IU.

Critican los populares que no han tenido tiempo suficiente para estudiar el documento y que tampoco ha pasado por periodo de consulta para los vecinos. No son, a su juicio, unas cuentas «participativas» y los números tampoco cuadran. «Están basados en unos ingresos y gastos irreales y que quedan a expensas de la auténtica liquidación del presente ejercicio y los remanentes que de él nos queden», lamenta Francisco Lirola, portavoz del PP. «Los impuestos directos presupuestados superan un millón cuatrocientos cincuenta mil euros, cuando en los tres últimos ejercicios la recaudación no ha superado nunca un millón cien mil euros, y el gobierno municipal no ha sabido explicar el motivo del aumento de la recaudación, si no es a través de una subida desmedida de los impuestos», añade.

Denuncia el PP que suben los impuestos, bajan los gastos corrientes y también las inversiones, que se reducen a meras partidas «testimoniales». Además de criticar un aumento en la partida para personal, que supone más del 48 por ciento de la cuantía global, el PP echa de menos inversiones en Celín y en infraestructuras agraria. También alguna partida para el futuro colegio. El alcalde, Francisco Giménez, ha lamentado por su parte la negativa de una oposición «que se repite en sus críticas» y que «no aporta nada». «Llevamos cuatro años esperando que el PP_aporte algo positivo y es incoherente decir que no se cuenta con ellos», sentencia.