El PP de Dalías llama «tacaña» a la Junta por la mejora de la A-358 Mientras que el consejero presume de un aumento del 30 por ciento en el arreglo de carreteras, los dalienses consideran insuficiente el proyecto MARÍA TORRES DALÍAS Lunes, 28 agosto 2017, 11:33

El proyecto de mejora diseñado por la Junta de Andalucía para la A-358 se queda corto. Así lo considera el Partido Popular de Dalías, molesto por la «tacañería» de una administración que, a su juicio, tendría que haber destinado un presupuesto de diez millones de euros en la mejora de esta carretera que enlaza el Poniente de Almería con la Alpujarra. Considerado un punto negro por el volumen de tráfico que soporta y su elevado índice de siniestralidad, el tramo que une Berja con Dalías está actualmente en obras y lo estará hasta «el segundo semestre de 2018».

La fecha de finalización de los trabajos ha sido anunciada por el propio consejero de Fomento, Felipe López, en una visita reciente para supervisar el «buen ritmo» de las obras. El proyecto afecta a un tramo de siete kilómetros y las labores de mejora se centran en reforzar la señalización y el firme. Con un presupuesto de 2.200.000 euros, contempla también la construcción de un enlace a distinto nivel para facilitar la distribución del tráfico rodado. Se levantará en el punto kilométrico 7 donde actualmente confluyen dos áreas de servicio a ambos lados de la carretera y numerosos accesos a fincas. Las incorporaciones directas es una de las principales causas de accidente en esta vía, según reconocen desde la Consejería de Fomento. «Para resolverlo, se está ejecutando un enlace a distinto nivel, con tipología de doble pesa, que resuelven todos los movimientos de entrada y salida a dichas áreas de servicio, al tiempo que cuatro nuevas vías de servicio sustituirán a los accesos existentes y resolverán de forma adecuada la entrada y salida a las fincas aledañas», apuntan las mismas fuentes.

Críticas

El PP de Dalías no ha tardado en reaccionar a la visita del consejero. Primero porque no sus miembros no fueron convocados a la cita institucional, según han denunciado, y segundo porque insisten en las carencias de un proyecto que llega tarde y resulta insuficiente, desde su punto de vista. Los populares dalienses apelan al plan de mejora 2004-2013, un plan «más ambicioso» que ya contemplaba mejorar la A-358 a su paso por Dalías con un presupuestos de diez millones de euros. «El proyecto se ha visto mermado por la tacañería de la Junta de Andalucía con Dalías, sin que desde el gobierno municipal se reivindiquen la totalidad de mejoras imprescindibles de realizar en el conjunto de carretera que va de El Ejido hasta Berja, y que es muy importante para Dalías y toda la comarca», reivindican.

En una carta dirigida al propio consejero de Fomento del gobierno andaluz, donde exponen las «inquietudes y propuestas» que no pudieron hacerle personalmente, los dirigentes del PP en Dalías detallan la actuación que se necesita: «Es urgente dar respuesta a la totalidad de las necesidades para hacer realmente una carretera segura, doblando la vía con nuevos carriles por los que circulen los miles de vehículos que hacen uso diario de la carretera, resolviendo el cruce o acceso a las fincas agrícolas situadas en los parajes del Boquerón y la Viña, y construyendo un carril bici que de seguridad a los cientos de deportistas que suben por Los Atajuelos camino de Sierra de Gador, el parque de Sierra Nevada y la comarca de La Alpujarra, y que resolvería también los problemas de seguridad de los miles y miles de peregrinos que especialmente en septiembre suben andando al Cristo de la Luz de Dalías por esta carretera».