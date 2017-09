Dalías pide que se mantenga el carril para peregrinos en la A-358 El Ayuntamiento se hace eco del malestar de los peregrinos por la decisión del Gobierno de retirar las medidas de seguridad en esta vía y recomendar el uso de los senderos M. TORRES DALÍAS Miércoles, 6 septiembre 2017, 09:48

La decisión del Ministerio del Interior de eliminar las medidas de seguridad que tradicionalmente aplica en la A-358 con motivo de las fiestas del Cristo de la Luz de Dalías no ha sentado bien a los peregrinos. Así se lo han trasladado al Ayuntamiento daliense, que insiste ante el Gobierno para que habilite el carril para la peregrinación.

La orden de Interior responde al nivel 4 de alerta antiterrorista establecido por el Ejecutivo Central tras los atentados de Barcelona y desaconseja la aglomeración de personas en zonas de tránsito de vehículos. Aunque llegar a pie hasta Dalías por la A-358 no está prohibido, desde la Subdelegación del Gobierno no se recomienda y no se habilitará el carril lento para el uso exclusivo de peregrinos como en años anteriores. En su lugar, se apuesta por los senderos que ha habilitado el Ayuntamiento, denominados ‘caminos de luz’.

Ante el revuelo generado, el Consistorio de Dalías ha matizado que se trata de una decisión «unilateral» del Ministerio del Interior y que, además, se ha tomado a posteriori de las reuniones realizadas hasta el 28 de agosto. Entonces se concluyó «hacer la actuación en la carretera aún más reforzada que en años anteriores», según el Ayuntamiento. «Se había acordado que la delegación de carreteras de la Junta y la empresa adjudicataria del mantenimiento de dicha carretera, señalizarían y acotarían los carriles para peregrinos como los años anteriores. Sin embargo, el servicio de carreteras no puede acometer la señalización de la misma tras la negativa de la Guardia Civil. Hecho este que ha sido reiterado por el Subdelegado del Gobierno en su visita a este Ayuntamiento», han apuntado las mismas fuentes.

En este contexto, desde el equipo de gobierno que dirige Francisco Jiménez, alcalde de Dalías, se «ruega» a los peregrinos que transiten a pie por la A-358 que cumplan religiosamente con las medidas que exige la ley como usar chalecos reflectantes, linternas, caminar por el arcén y llevar el móvil cargado. «Seguimos trabajando para conseguir que se habilite el carril», han insistido. El Ayuntamiento anima también hacer uso, como alternativa, de los ‘caminos de luz’, antiguos senderos que hoy están debidamente señalizados para llegar a Dalías desde El Ejido, Berja y Balerma. «Dejando claro que estos caminos presentan cierta dificultad, siendo convenientes el uso de unos u otros dependiendo de la condición física de cada persona», apostillan desde el Ayuntamiento que atribuye a Interior la responsabilidad de proteger a los peregrinos en su acto de fe.