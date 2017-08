El Festival de Música Tradicional de La Alpujarra vuelve a Laujar de Andarax después de 30 años El evento volverá a unir música, artesanía y tradiciones en un mismo espacio en la zona del pabellón municipal de Laujar, con capacidad para más de 1.300 personas EUROPA PRESS ALMERÍA Viernes, 11 agosto 2017, 12:18

El Festival de Música Tradicional de La Alpujarra celebrará su trigésimosexta edición el próximo domingo en el municipio almeriense de Laujar de Andarax, que ya acogió el evento de tradición folclórica en 1987, esto es, un año después de las conformación de grupo local de música tradicional 'El Auxar' al que se rendirá un homenaje por la labor de rescate, conservación y transmisión de los cantos populares.

Bajo el lema '30 años recuperando tradiciones', el evento que se ha celebrado de forma ininterrumpida anualmente volverá a unir música, artesanía y tradiciones en un mismo espacio en la zona del pabellón municipal de Laujar con capacidad para más de 1.300 personas. En las calles de acceso se instalarán más de 30 stands para artesanos, productos alimenticios, jamones, quesos, vinos, aceites, dulces alpujarreños y productos ecológicos, así como estand informativo del Ayuntamiento y otro de la Asociación Cultural Abuxarra, que impulsa este festival.

Este año serán una treintena de grupos de la comarca de la Alpujarra, 14 de Almería y 16 de Granada, los que desde las 10,00 horas "inundarán el pueblo de Laujar con sus cantes, bailes, trovos y música con violines, guitarras, laúdes, bandurrias, panderetas y otros instrumentos de vidrio, caña, cuero, madera o barro", según ha explicado el presidente de la asociación Abuxarra, Adolfo García.

El presidente de la Diputación Provincial Almería, Gabriel Amat, ha señalado el apoyo de la institución provincial a este certamen que revive "lo tradicional y lo bueno" de una tierra compartida entre Almería y Granada en la que en décadas pasadas "solamente se podía entrar con un mulo" por el estado de sus caminos y donde se vivieron "momentos muy duros" en los que sus gentes se levantaban "con las primeras luces del alba para coger el arado".

Amat, quien ha recordado vivencias personales de su niñez, ha alabado el "esfuerzo impresionante" de las generaciones pasadas que a las que "no le hacía falta más que un candil". "La gente vivía muy bien y les hacía falta muchas menos cosas, hoy somos rehenes de todo lo que hemos creado a nuestro alrededor y no podemos vivir sin eso", ha apuntado antes de manifestar que estos extremos hacen "muy importante" mantener una tradición "que nos llena a todos de satisfacción y orgullo" para "no olvidar lo nuestro".

En el mismo tono se ha pronunciado la delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, quien ha resaltado la contribución de la Administración autonómica para ayudar a "rescatar la cultura y la tradición del cante, el baile y el trovo" así como para poner "en valor todos los productos alpujarreños", que según ha comentado, ella misma ha "vivido desde pequeña" a través de su padre, aficionado al toque folclórico del laúd y la bandurria desde su localidad natal de Trevélez.

En esta línea, ha aplaudido la incorporación de "jóvenes y niños" a los grupos que conservan estas tradiciones para conseguir preservarlas con el cambio generacional. Asimismo, ha señalado la contribución de la Escuela del Mármol de Andalucía (EMA), afincada en Fines, con la elaboración de los trofeos que se entregarán a los participantes y que representa una reproducción en mármol blanco de la fachada neoclásica del Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

El Baile del Parral

Por su parte, la alcaldesa de Laujar, Almudena Morales, ha agradecido el apoyo institucional para que las tradiciones y raíces que resurgen con el festival puedan volver a apreciarse, ya que "dejar de lado esas vivencias sería un completo error". "Nuestra razón de ser se basa en este festival, que defiende y abandera nuestra historia", ha dicho la primer edil, quien ha anunciado que ella misma participará con el grupo folclórico homenajeado para interpretar el baile cortijero del parral, según ha avanzado.

A propuesta de corporación municipal, y una vez conseguida la autorización del autor, la comisión organizadora acordó que en el cartel anunciador del festival aparezca el diseño que Martín Morales hizo para la edición de 1987, con lo que se realizará un homenaje al artista gráfico quien "durante muchos años" a colaborado de forma altruista.

Entre las novedades que albergará esta importante cita destaca la participación de once empresas adheridas a la marca 'Sabores Almería' y la celebración del concierto del grupo de folclore ruso 'Kamuskha', que cerrará la jornada. Entre las empresas que mostrarán sus productos de la zona están la Quesería Medal Laujar, Bodega Viñedos de Laujar SAT, Cerveza La Cala, Dulces 'La Abuela María', Embutidos Alpujarreños, Bodeta Fuente Victoria, Aceites de Alcolea, Bodega Tetas de la Sacristana, Quesería Artesanal 'El Pericho', Chocolates La Virgitana y Cerveza Los Filabres.