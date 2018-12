Fondón ilumina la Alpujarra con 400.000 bombillas de Navidad Plaza de Fondón. / E. Povedano Una caja de regalo de cuatro metros de altura y un corazón para 'selfies', entre los atractivos de la iluminación diseñada por Montajes Romar MARÍA TORRES FONDÓN Jueves, 13 diciembre 2018, 17:06

Ya es Navidad en Fondón. Desde el pasado 7 de diciembre, el corazón de la Alpujarra ilumina la comarca con cerca de 400.000 bombillas. Un año más, la empresa Montajes Romar despliega toda su artillería para que este municipio de apenas un millar de habitantes presuma de un alumbrado de primer nivel. Un 'regalo' en forma de luz que atrae a cientos de visitantes y que se ha consolidado entre los principales reclamos turísticos de la localidad alpujarreña.

Como en ediciones anteriores, la plaza del pueblo se quedó pequeña para inaugurar el alumbrado. Un espectáculo de sonido y pólvora sirvió para dar la bienvenida a la Navidad. La expectación fue máxima y el resultado no defraudó. Del 'cielo' -elaborado con cien tiras de 20 metros de color morado- cuelgan bolas de 80 centímetros de diámetro, bombillas 'flash' en forma de copos de nieve y unas singulares mariposas que no dejaron indiferente a nadie. Además, una caja de regalo preside el centro de la plaza. Sorprende por sus dimensiones. Con cuatro metros de altura, permite al visitante adentrarse en su interior para lograr la mejor instatánea. No obstante, para conseguir el merjor 'selfie', Montajes Romar ha vuelto a apostar por un gran corazón de luz que este año, como novedad, lleva asiento incorporado.

Por otra parte, se mantienen los elementos más tradicionales como el árbol de Navidad, de 12 metros de altura, y las figuras de los tres Reyes Magos de Oriente con sus camellos a las puertas de la iglesia de San Andrés. Declarado Bien de Interés Cultural, sobre la fachada del templo se descuelgan tres velas de tres metros de longitud respectivamente. Los árboles también han sido decorados para la ocasión y por las principales calles de la localidad se reparten «estrellas irregulares con 'flash'».

Sin duda se trata de una composición extraordinaria, sólo apta para las capitales de provincia, que Romar 'regala' a Fondón y a los fondoneros sin coste alguno para las arcas municipales. A pesar de los contratiempos y del esfuerzo que cada año realiza esta empresa, especialista en iluminar fiestas en toda España, «merece la pena». Su gerente, Adrián Rodríguez, se muestra satisfecho.

Por su parte, el alcalde de Fondón, Francisco Álvarez, ha vuelto a reiterar su «agradecimiento más sincero». «Me consta que han corrido mucho este año para poder montar en Fondón, con jornadas de hasta 15 horas de trabajo, y el pueblo luce así de bonito gracias a su trabajo», ha reconocido.

Felicitación masiva

Por otra parte, alrededor de 1.200 personas han felicitado la Navidad desde Fondón a través de correo ordinario. Las postales diseñadas para la ocasión por Correos, con una instantánea impresa de Fondón en Navidad, se agotaron el pasado 7 de diciembre, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño. Un dato que denota la expectación que despierta el corazón de la Alpujarra, también en Navidad.

Programación

El Ayuntamiento de Fondón ha confeccionado una programación de Navidad concebida especiamente para los más pequeños. Tras la inauguración del alumbrado navideño el pasado 7 de diciembre, se retomará el día 22 con la inauguración de una exposición de pintura elaborada por el taller Carmen de Burgos. Permanecerá expuesta en la Casa Palacio de Las Godoyas.

El 24 de diciembre Fondón recibirá la visita de Papá Noel y, un día después, la tradición ordena a la 'cuadrilla de las ánmas' que salga a la calle a felicitar las fiestas. Es una de las actividades más sigulares que se celebran en el corazón de la Alpujarra, junto a la celebración de 'los alcaldilos' el 28 de diciembre en Fuente Victoria. Por otra parte, la biblioteca acogerá el 27 un taller de manualidades para niños y el 29 la Banda de Música Alto Andarax ofrecerá un concierto en la iglesia. Para el día 30, se ha organizado una ruta en bicicleta para toda la familia por los pueblos de alrededor y el 31 se celebrarán las campanadas de fin de año en la plaza.

Enero se estrenará con cine, una fiesta deportiva en el Pabellón y la visita del cartero real, que anunciará la llegada de sus Majestades de Oriente. El día 5, de forma previa al desfile de carrozas con los tres Reyes Magos, se celebrará un mercado navideño. Por útlimo, desde el Consistorio han apuntado que estána la venta los 'calendarios fondoneros' y que se ha convocado un concurso fotográfico para elegir la mejor estampa navideña del corazón de la Alpujarra.

Su alcalde, Francisco Álvarez, hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que participen en la programación y vivan con «esperanza, generosidad y solidaridad» la recta final del año.