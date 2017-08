Fondón recibe a Rancapino Chico, José de la Tomasa, José Mercé y Tomatito en su festival flamenco La cita cumple 27 años y tendrá lugar el 7 de agosto IDEAL FONDÓN Jueves, 3 agosto 2017, 18:06

La Diputación Provincial de Almería se ha vestido de largo para presentar uno de los certámenes flamencos con más solera del panorama nacional, el Festival Flamenco de Fondón. El evento, que tendrá lugar el próximo lunes, 7 de agosto desde las 21.30 horas, alcanza su 27 edición como un festival consagrado, con solera y por el que han pasado los talentos más destacados de la historia del flamenco.

El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, ha puesto de manifiesto la importancia de este evento que reúne cada año en la Plaza José Fernández Torres a más de 2.000 asistentes: “Hablar de flamenco en Almería es hablar de Fondón, de la Peña del Taranto, de José Antonio López Alemán y de Tomatito. Para nosotros son nuestra gran referencia y es un privilegio contar también con otro grande como José Mercé que viene a nuestra provincia por lo que le transmite, por lo especial que es para él y por los amigos que tiene en esta tierra”.

Asimismo, García ha explicado la apuesta que desde Diputación se hace por un evento de gran singularidad para la provincia al que vienen artistas a “actuar con el corazón y por la implicación que tienen con Fondón como cuna del flamenco”.

En esta línea, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez ha detallado que: “Este festival es mucho más, el reflejo del arte flamenco y no sería posible sin la implicación de los artistas. No hay comparación a nivel nacional que un municipio de mil habitantes cuente con un cartel como el que Fondón tendrá el próximo lunes”.

El alcalde de Fondón, Francisco Álvarez, también ha explicado el arraigo que tienen los artistas a este Festival: “es imposible que un municipio de escasos mil habitantes pueda pagar el caché que cobran estos grandísimos artistas. Es de agradecer que año tras año quieran seguir viniendo al Festival. Sin duda, para Fondón es un autentico privilegio”.

El guitarrista Tomatito ha mostrado su satisfacción por participar un año más en este evento: “Estoy encantado de volver a participar en este Festival que se conoce dentro y fuera de nuestras fronteras. En mi última gira por Europa, me lo han dicho muchos aficionados, que me han visto actuar en Fondón. Es una fecha que bloqueamos automáticamente para no faltar”.

Por último José Mercé ha explicado los lazos que le unen a nuestra provincia: “Me siento un almeriense más, tengo grandes amigos aquí. Me gusta mucho venir a Almería, aprendí grandes cantes con mi amigo Juan. Es merecedor de este homenaje porque es un pedazo de cantaor y de persona. Estoy encantado de estar un año más en Fondón y en esta provincia que impulsó mi carrera desde la Peña del Taranto hasta el mundo entero”.

Cartel XXVII Festival Flamenco Fondón

El Festival de Flamenco de Fondón (que se celebra en la Plaza José Fernández Torres con entrada libre hasta completar aforo) cuenta este año con el siguiente cartel:

José del Tomate y su Grupo.

Al cante: Rancapino Chico, José de la Tomasa, José Mercé.

Al toque: Antonio Higuero, Paco Cortés y Tomatito.

Homenaje al cantaor Juan Gómez