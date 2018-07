Mercé y Tomatito, estrellas del Festival Flamenco de Fondón Se celebrará el próximo 9 de agosto en este pueblo de la Alpujarra almeriense EFE ALMERÍA Jueves, 26 julio 2018, 15:06

El cantaor José Mercé, el guitarrista José Fernández Torres 'Tomatito', Ana Alonso y Sonia Miranda son los cuatro artistas que componen el cartel de la XXVIII edición del Festival de Flamenco de Fondón, que se celebrará el próximo 9 de agosto en este pueblo de la Alpujarra almeriense.

'Tomatito' ha asegurado que es un placer formar parte del elenco que cada año «llena de arte las calles de Fondón«, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota tras la presentación esta mañana de dicha cita cultural..

«Fuera de Almería no hay concierto en el que alguien no me diga que me ha visto actuando en el Festival de Flamenco de Fondón. Es curioso que me digan siempre eso y no que me han visto en otros escenarios como el Teatro Real. Es el festival más cariñoso de todos los que se realizan«, ha dicho.

Mercé ha asegurado que se siente «un almeriense más y estoy muy feliz de poder ir a Fondón un año más. Lo más importante no es el cariño que nos demuestran, los vinos o el paisaje, sino a su gente que nos arropa«.

Ana Alonso ha recordado que estuvo en el Festival hace años y que ahora vuelve «con mucho respeto por el cartel y estoy deseando que llegue el día 9«.

Por su parte, Sonia Miranda ha asegurado que cuando actuó en Fondón «fue inolvidable» y «este año es otro regalo para mí» por el hecho de participar con un «elenco único«.

Esta cita suma a su tradicional noche flamenca, una jornada nocturna dedicada a 'El Cante y el vino' que tendrá lugar en la Bodega Cepa Bosquet.

Se trata de una conferencia ilustrada que moderará Rafael Morales y que contará Calixto Sánchez al cante y Eduardo Rebollar al toque.

Los que impartirán esta charla serán Virgina Bosquet y José Antonio López Aleman que se centrará en las letras que abordan el vino.